I piatti del lago incontrano le birre artigianali: serata speciale da Al Posto Giusto di Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese giovedì 16 aprile un percorso degustazione tra ricette della tradizione locale e le produzioni del birrificio Aqua Dulza. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

C’è un legame profondo tra l’acqua del lago e quella che serve per produrre una buona birra artigianale. Un legame che il ristorante Al Posto Giusto, in via Amendola 7 , nel cuore di Masnago, ha deciso di esplorare con una serata tematica in programma giovedì 16 aprile alle ore 20:30.

L’evento, denominato “Cena tipica del lago“, nasce per valorizzare gli ingredienti a “chilometro zero” o quasi, abbinandoli alle creazioni del birrificio Aqua Dulza. Non si tratterà di una semplice cena, ma di una degustazione guidata in cui quattro diverse tipologie di birra accompagneranno i piatti simbolo della cucina lacustre e prealpina.

Il menù della serata

La cucina ha selezionato i piatti più rappresentativi del territorio, con un occhio di riguardo per il pesce d’acqua dolce e i dolci della tradizione contadina:

Antipasti e primi: Taglieri di salumi e formaggi locali, seguiti dal classico risotto con pesce persico.

I piatti forti: Non mancheranno i missultin serviti con polenta abbrustolita, il lavarello e la trota fritta, oltre a un fritto di paranza del lago.

Il dolce: La chiusura è affidata alla Miascia, la storica torta di pane e frutta tipica della zona.

Gli abbinamenti nel bicchiere

Il percorso brassicolo è stato studiato per esaltare le diverse portate attraverso ingredienti insoliti e profumati:

Elumelatte: una Blanche aromatizzata al rosmarino.

Via Regia: un’ambrata caratterizzata dall’uso di foglie di gelso.

3Mezzina: birra chiara realizzata con grano saraceno.

24Sei: una IPA gluten free prodotta con il tarassaco.

Informazioni e prenotazioni

La serata ha un costo di 55,00 euro tutto incluso. Data la particolarità dell’evento e la natura degli spazi del circolo storico in cui si trova il ristorante, è consigliata la prenotazione con anticipo.

Non solo cene a tema: “Al Posto Giusto” dedica grande attenzione anche alla pausa pranzo, proposta in una cornice che omaggia l’arte, tra dipinti murali che invogliano a stare insieme: dal lunedì al venerdì, tra le 12.00 e le 14.30, è attiva la formula a menù fisso con diverse opzioni per modulare la sosta in base al tempo a disposizione: menù Completo per chi cerca un pasto sostanzioso a 13 euro; solo secondo a 10 euro; solo primo per una pausa leggera a 9 euro.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

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