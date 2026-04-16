I ragazzi di Villa Oliva nel loro “Spring break” presentano il nuovo Festival delle Arti

Vil.lab Ets tiene sabato 18 aprile il suo consueto incontro annuale di condivisione con l’utenza, l’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago e la stampa locale: un momento speciale per celebrare la conclusione della sessione universitaria invernale, fare il punto delle attività svolte nel 2025 ed esporre i piani per il 2026.

Al centro, la quotidianità degli studenti universitari del cassanese ed il legame con il territorio. Vil.lab ETS continua il suo percorso di crescita, confermandosi come una delle realtà associative più apprezzate della provincia: «Anche quest’anno, Villa Oliva è frequentata da una nuova generazione di studenti, a dimostrazione della forte impronta intergenerazionale del progetto, che non si limita ad offrire un semplice spazio fisico, ma si configura come un vero e proprio luogo di incontro, condivisione e socialità. I tesserati dalla nascita dell’associazione, a fronte di tre anni di attività e costante servizio alla comunità, sono oltre 950, con oltre 300 studenti a frequentare le aule studio nel 2026«.

«Anche nel 2025, l’impegno di Vil.lab ETS è andato oltre la gestione delle aule studio, con la riproposizione e l’ampliamento di iniziative di valore tra cui lo storico OrientaDay, giunto ormai alla sua quinta edizione e sempre più partecipato, ed il Cineforum, un appuntamento di successo che si è aperto ad altre realtà del territorio. Sempre più

estesa la collaborazione con le realtà associative e commerciali vicine all’associazione, fattore determinante per la crescita del progetto».

«Tra gli annunci riguardanti la programmazione futura, siamo lieti di anticipare che si parlerà del Festival delle Arti, un evento inedito e legato al progetto Fuori.Classe, finanziato da Regione Lombardia».

Al di là dell’anticipazione, per conoscere i programmi futuri dell’associazione non resta che partecipare all’evento Spring Break di sabato 18 aprile, alle ore 18.00. Non c’è bisogno di dire dove: ovviamente a Villa Oliva.