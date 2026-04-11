Fili d’oro, un bue svitato, splendidi goal e maree notturne tra le immagini che popolano i sogni delle 451 poesie scritte da altrettanti ragazzi e ragazze tra i 9 e i 13 anni che hanno partecipato al 14° Concorso di poesia Giacomo Ascoli, scomparso all’età di 12 anni, nel 2005, per un linfoma non Hodgkin e al quale è dedicata l’omonima Fondazione.

Galleria fotografica I sogni di 451 ragazzi per il 14° Concorso di poesia Giacomo Ascoli 4 di 32

Riprendendo le fila della primissima edizione, “I sogni” sono il tema che ha ispirato i giovani poeti, tutti studenti delle classi quarte delle scuole elementari Fermi e Carducci e di tutta la media Dante, l’ultima scuola frequentata da Giacomo. «Partecipare al concorso è rendere omaggio a Giacomo che, nonostante le difficoltà della malattia, ha sempre mostrato entusiasmo e curiosità verso la scuola e gli apprendimenti», ha ricordato Angela Roscini, ex insegnante di Giacomo e ideatrice del concorso, accogliendo con il vicepreside Domenico Camardo alunni e genitori alla premiazione del concorso, ospitata dall’aula magna della Dante nel pomeriggio di venerdì 10 aprile.

Sono state 25 le poesie premiate, «quelle che ci hanno colpito di più perché autentiche – ha detto la presidente di giuria, Daniela Tam Baj – Poesie semplici e immediate nel loro messaggio».

Alcune sono state lette, accompagnate da musica eseguita dal vivo dagli studenti, da sorrisi e grandi emozioni per tutti i partecipanti.

Una di queste, Sogno di un goal, è stata anche scritta su un cartellone assieme alla poesia Sogno, vincitrice del primo concorso nel 2012, che sarà appeso negli spazi dell’Oncoematologia pediatrica di Varese, perché bambini e genitori in attesa possano leggerle. «Leggere poesie non regala solo una pausa, è anche cura- ha detto Angela Ballerio, mamma di Giacomo – La scuola è un diritto fondamentale per bambini e ragazzi anche durante la malattia e non solo dal punto di vista didattico, ma anche come diritto alla socialità e a costruirsi un futuro».

Tra i temi presenti nei versi dei ragazzi ci sono la pace, l’autostima, la diversità e i legami con gli affetti più cari: «Leggere le vostre poesie è un regalo che mi faccio ogni anno – ha detto l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio – sono poesie a volte strampalate, creative o dolcissime che sempre ci fanno pensare a quanto sarebbe giusto dare maggiore ascolto alle riflessioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazze».

Di seguito tutti i premiati del 14°Concorso di poesia Giacomo Ascoli, individuati dalla giuria composta dalle ex presidi Daniela Tam Baj e Luisa Oprandi, l’assessora Rossella Dimaggio, le insegnanti Angela Roscini, Mariuccia Nisolli, Lidia Munaretti (che ha declamato le poesie durante la premiazione assieme ad Antonio Borgato), Daniela Fiorillo, Mara Reverberi e Antonina Ventura e le volontarie Lelia Mazzotta e Flavia Saredi.

I PREMIATI

CLASSI QUARTE – scuola primaria

1° PREMIO – I BAMBINI CHE SOGNANO di Anna D’Innocenzo – 4B CARDUCCI

2° PREMIO – I SOGNI di Mattia Salvi Aniello – 4B MORANDI

3° PREMIO pari merito

DESIDERI FELICI di Girgio Comuzzi – 4A CARDUCCI

UN SOGNO di Ludovico Bellinati – 4B CARDUCCI

IO SONO UN SOGNO SEGRETO di Sara Molinari – 4A FERMI

IL SOGNO PERFETTO di Delia Neghesti Russom – 4B FERMI

C’È CHI VUOL FARE IL BALLERINO di Francesco Affolti 4A MORANDI

CLASSI PRIME – Scuola secondaria di primo grado DANTE

1° PREMIO – SOGNO DI GOAL di Lorenzo Brusa 1B

2° PREMIO – NONNO di Ludovica Cesarini 1D

3° PREMIO pari merito

LEGGEREZZA di Vanessa Sinaj 1A

CONTINUA A SOGNARE di Francesco Marino 1C

IMMAGINI INCHIOSTRATE di Erika Ciobotaru 1E

UN RAGAZZO CINESE di Zhenxin Wang 1F

CLASSI SECONDE – Scuola secondaria di primo grado DANTE

1° PREMIO – MAREA NOTTURNA di Ayumi Luhana Espinal Contreras 2G

2° PREMIO – FILI D’ORO di Matteo Corezza 2B

3° PREMIO PARI MERITO I MIEI SOGNI di Khaled Gharsallaoui 2C

UN CALCIATORE DIVERSO di Antonio Carcuro 2A

VOLARE NEL CIELO di Fernando Dehemi Pahanda Dehiwalage 2E

CAMMINO SUI SOGNI di Gaia Salvi 2E

CLASSI TERZE – Scuola Secondaria di primo grado DANTE

1° PREMIO – UN BUE SVITATO di Camilla Iris Vanoni 3H

2° PREMIO – I SOGNI NON FANNO RUMORE Mereme Shabani 3E

3° PREMIO pari merito

RESTARE BAMBINA di Emma Ciriello 3A

UN SOGNO di Vladyslav Kironda 3E

SOGNO di Brian Diaby Sekou 3D

SOGNI di Fatima Houarbi 3B