I Tre Allegri Ragazzi Morti: ecco le date del tour estiv0 2026
A Milano e a Roma, due appuntamenti speciali con i Sick Tamburo: il doppio live sarà al Magnolia di Segrate (Milano) il 9 luglio e all’EUR Social Park di Roma il 19 luglio
I Tre Allegri Ragazzi Morti annunciano il tour estivo 2026 e due concerti/evento con Tre Allegri Ragazzi Morti e Sick Tamburo, a Milano e a Roma, due appuntamenti che riuniscono sullo stesso palco le band più iconiche della scena indipendente italiana. Il doppio live sarà al Magnolia di Segrate (Milano) il 9 luglio e all’EUR Social Park di Roma il 19 luglio.
Da una parte l’immaginario unico dei Tre Allegri Ragazzi Morti, tra maschere, fumetto e canzoni che hanno segnato almeno tre generazioni; dall’altra l’urgenza emotiva e diretta dei Sick Tamburo, capaci di trasformare fragilità e tensione in un rock unico. I Sick Tamburo hanno da poco pubblicato il nuovo album “Dementia” e, dopo un primo tour nei club caratterizzato da numerosi sold out, si preparano a portare la loro intensità anche sui palchi estivi.
Tre Allegri Ragazzi Morti hanno da poco pubblicato la loro versione di “Rane’n’Roll”, brano di Joe Perrino & The Mellowtones, inserito nel progetto “Rane’n’Roll Reloaded”. In questo periodo la band è anche presente nelle sale cinematografiche con due film: Un anno di scuola di Laura Samani e Orcolat di Federico Savonitto. Mascherati e animati da puro Rock’n’Roll, sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro inossidabile repertorio e dall’ultimo album “Garage Pordenone” (2024).
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