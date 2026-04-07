I tulipani piantati “contro l’abbandono” a Villa Toeplitz a Varese
Un cittadino del quartiere ha deciso di fare un gesto di attenzione e bellezza: 50 piantine per richiamare la necessità di più cura nello storico parco. Il cartello di denuncia che li accompagnava è però scomparso
A novembre 2025, Davide Grasso ha piantato, nel parco di Villa Toeplitz a Varese, cinquanta tulipani. Oggi quasi una metà è fiorita, con i colori che ingentiliscono la primavera in questo parco storico della città.
«Ho pensato che, invece di portare sempre l’attenzione su qualcosa di brutto e rotto, valesse la pena di portare qualcosa di bello, e la scelta è ricaduta su dei tulipani, per mostrare quanto possa essere importante puntare sulla bellezza», dice Grasso, che risiede nelle vicinanze del parco da quattro anni,.
Nel corso del tempo ha inviato svariate segnalazioni al Comune per lo stato di abbandono del parco, peraltro segnalata ciclicamente, fin oltre una decina di anni fa. Una volta ha segnalato una panchina rotta, «è stata semplicemente tolta e mai rimpiazzata».
Davide ha tre figli piccoli, con cui va quasi giornalmente al parco (visitato moltissimo da bambini, genitori e studenti, essendo in prossimità di una scuola elementare/un asilo e dell’università) lamenta anche dello stato di incuria del parco giochi, con giochi vecchi e rappezzati alla bell’e meglio.
Tornando ai tulipani, dei cinquanta bulbi piantati nel parco, molti sono stati mangiati dagli scoiattoli, ma ventuno sono sbocciati e ora mostrano i loro colori, come un richiamo alla bellezza.
Settimana scorsa Grasso ha messo anche un cartello (in foto), con la celebre frase “La bellezza salverà il mondo”, attribuita al principe Myškin in L’idiota di Fëdor Dostoevskij.
Purtroppo il cartello – che era insieme richiamo al bello e denuncia – è scomparso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.