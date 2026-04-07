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I tulipani piantati “contro l’abbandono” a Villa Toeplitz a Varese

Un cittadino del quartiere ha deciso di fare un gesto di attenzione e bellezza: 50 piantine per richiamare la necessità di più cura nello storico parco. Il cartello di denuncia che li accompagnava è però scomparso

tulipani villa toeplitz

A novembre 2025, Davide Grasso ha piantato, nel parco di Villa Toeplitz a Varese, cinquanta tulipani. Oggi quasi una metà è fiorita, con i colori che ingentiliscono la primavera in questo parco storico della città.

«Ho pensato che, invece di portare sempre l’attenzione su qualcosa di brutto e rotto, valesse la pena di portare qualcosa di bello, e la scelta è ricaduta su dei tulipani, per mostrare quanto possa essere importante puntare sulla bellezza», dice Grasso, che risiede nelle vicinanze del parco da quattro anni,.

Nel corso del tempo ha inviato svariate segnalazioni al Comune per lo stato di abbandono del parco, peraltro segnalata ciclicamente, fin oltre una decina di anni fa.  Una volta ha segnalato una panchina rotta, «è stata semplicemente tolta e mai rimpiazzata».

Davide ha tre figli piccoli, con cui va quasi giornalmente al parco (visitato moltissimo da bambini, genitori e studenti, essendo in prossimità di una scuola elementare/un asilo e dell’università) lamenta anche dello stato di incuria del parco giochi, con giochi vecchi e rappezzati alla bell’e meglio.

Tornando ai tulipani, dei cinquanta bulbi piantati nel parco, molti sono stati mangiati dagli scoiattoli, ma ventuno sono sbocciati e ora mostrano i loro colori, come un richiamo alla bellezza.

tulipani villa toeplitz

Settimana scorsa Grasso ha messo anche un cartello (in foto), con la celebre frase “La bellezza salverà il mondo”, attribuita al principe Myškin in L’idiota di Fëdor Dostoevskij.
Purtroppo il cartello – che era insieme richiamo al bello e denuncia – è scomparso.

 

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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