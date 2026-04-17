I Vecchi Bulloni di Castronno: “Dalle 500 al carro armato, ai nostri raduni i giovani sgranano gli occhi”



L’associazione Vecchi Bulloni di Castronno racconta la propria storia e le attività ai microfoni di Radio Materia, durante una puntata della trasmissione Soci All Time. In studio il presidente Alan insieme ai soci Renato e Matteo, che hanno ripercorso le origini del club e il valore di una passione condivisa che da quasi vent’anni unisce decine di appassionati di motori d’epoca.

Dalla “ferraglia” alla comunità

I Vecchi Bulloni nascono nel 2008 da un gruppo di quattro fondatori, con il supporto dell’allora sindaco Bertolotti. «Siamo partiti come un gruppo di amici con la passione per la vecchia ferraglia e la ferramenta circolante – racconta Alan, presidente dell’associazione – oggi siamo una realtà che mette insieme persone, competenze e amicizia». L’obiettivo è rimasto quello delle origini: creare un punto di incontro per chi ama auto e moto storiche, ma anche costruire relazioni. Non solo mezzi, quindi, ma soprattutto persone.

Il valore del supporto tecnico

Uno degli aspetti centrali emersi durante l’intervista è il mutuo aiuto tra soci. I veicoli d’epoca, spesso privi di elettronica, richiedono competenze che oggi non sono più diffuse. «Se hai un problema, trovi sempre qualcuno che ti dà una mano o un consiglio – raccontano i soci – perché questi mezzi non si portano dal meccanico sotto casa». All’interno del gruppo ci sono figure esperte, come meccanici e appassionati di lunga data, che aiutano sia nella manutenzione sia nella fase di acquisto dei veicoli, evitando brutte sorprese. Non manca nemmeno lo scambio di pezzi di ricambio, spesso difficili da reperire.

Raduni e valorizzazione del territorio

Accanto alla passione tecnica, i Vecchi Bulloni organizzano raduni turistici pensati per valorizzare il territorio. Strade secondarie, paesaggi locali e piccoli borghi diventano il palcoscenico ideale per queste iniziative. Tra gli episodi più curiosi ricordati durante la trasmissione, quello di un raduno con un carro armato demilitarizzato esposto lungo la strada: un’attrazione capace di attirare l’attenzione di tanti curiosi, pur con costi organizzativi importanti.

Impegno sociale e beneficenza

L’associazione è attiva anche sul fronte sociale. Durante l’emergenza Covid ha sostenuto la Croce Rossa, mentre a livello locale promuove iniziative con le scuole, come corsi di sicurezza stradale, e momenti di raccolta fondi. «Non siamo solo appassionati di motori, ma una realtà che vuole dare qualcosa al territorio» – sottolineano in studio.

Il prossimo appuntamento

L’intervista si chiude con un invito al prossimo evento in programma il 10 maggio a Jerago con Orago. Un’occasione per incontrare il gruppo, vedere da vicino i mezzi storici e condividere una giornata all’insegna della passione: «La cosa più importante è l’amicizia che si crea tra di noi – concludono – è quello che tiene in moto tutto il resto».