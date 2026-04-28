I viaggi a Lourdes con Unitalsi, la storia del volo in provincia e la lettera Z nel martedì su Radio Materia
L'ospite di oggi a Soci All Time è Nicola Ruggiero col quale parleremo di questa incredibile esperienza che si ripete ogni anno, ultima puntata per ABC alle 21 e nuova puntata con il nostro bibliotecario alle 18,45
Tre appuntamenti su Radio Materia per animare il martedì piovoso e nuvoloso. Alle 16,30 ospiteremo l’associazione Unitalsi di Busto Arsizio, alle 18,45 una nuova puntata della Biblioteca di Materia, alle 21 l’ultima puntata di ABC della stagione.
16,30 Soci All Time
Oggi andremo alla scoperta della sezione di Busto Arsizio di Unitalsi e avremo con noi Nicola Ruggiero che è il referente cittadino. Parleremo delle iniziative organizzate da questa realtà nazionale e, in particolare, l’accompagnamento a Lourdes che ogni anno coinvolge centinaia di persone.
18,45 La biblioteca di Materia
Oggi mettiamo le ali e guardiamo la nostra provincia dall’alto con Ferdinando Giaquinto, il nostro bibliotecario. Parleremo dei libri sull’aviazione che abbiamo qui a Materia e degli esseri a cui ci siamo ispirati per volare, gli uccelli.
21,00 ABC
Z come zanzare, 007 e zaini pensando a cosa portiamo nel nostro zaino lungo la strada della vita. Siamo arrivati all’ultima puntata del viaggio tra le lettere dell’alfabeto con Gian Paolo De Tomasi, Sveva e Alessandro. Ultima trasmissione dedicata all’ultima lettera dell’alfabeto tra musica e storie.
Nuovi podcast
Le due nuove uscite di questa settimana sono Giù le mani dall’Europa con la seconda parte del dialogo con Matteo Bianchi
Infusi Creativi di Matt ed Angie che intervistano Giulia Martin
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