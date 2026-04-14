I voti alla Pro Patria: Bolzoni azzecca i cambi, Giudici e Orfei imprendibili
Moto d'orgoglio per i tigrotti che vincono a Feltre ed evitano la matematica retrocessione. Mastroianni all'undicesima marcatura in campionato, Citterio di nuovo in gol
SALA 7: interventi decisivi che tengono a galla i suoi nei momenti delicati della gara.
MORA 6,5: bene in fase difensiva e in avanti prova verticalizzazioni e passaggi interessanti.
SASSARO 6,5: una delle migliori versioni stagionali con interventi puntuali.
MOTOLESE 6,5: partita senza sbavature e con buone chiusure.
FELICIOLI 5: si fa bruciare sul tempo da Marconi e causa il rigore del pareggio.
(Travaglini 7: entra bene e serve un pallone preciso per il gol di Citterio).
TUNJOV 6: meno appariscente del solito in fase offensiva, ma si dà comunque da fare lottando in mezzo al campo.
(Schirò 6: entra e dà un buon contributo alla rimonta nel finale).
FERRI 7: gioca in un ruolo inedito e fa una buona prestazione. Serve l’assist ben sfruttato da Orfei in occasione del 4-2.
La Pro Patria che non ti aspetti: poker alla Dolomiti Bellunesi e retrocessione rimandata
FROSALI 6: buona prestazione in cui si fa vedere spesso in avanti con degli inserimenti.
(Citterio 7: con il suo gol riaccende la luce in un momento in cui sembrava tutto finito).
GIUDICI 7,5: ottima prestazione dell’esterno che, oltre al gol dell’1-0, crea diversi pericoli alla difesa rosanero.
(Orfei 7,5: entra benissimo fornendo prima l’assist da calcio d’angolo per il gol di Mastroianni e poi segna il bellissimo gol del definitivo 4-2).
MASTROIANNI 7: segna il gol del 3-2 e fa a sportellate a centrocampo per far salire la squadra.
RENELUS 6,5: con le accelerazioni tiene in scacco la difesa dei padroni di casa e serve l’assist per il gol di Giudici.
(Reggiori sv).
ALL. BOLZONI 7: la squadra porta a casa tre punti che tengono ancora accesa una flebile speranza di agganciare i playout. Grazie ai cambi riesce a recuperare la partita nel finale.
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