I voti del Varese: Guerini vivace ma impreciso, Taina sbaglia ancora

CELLE VARAZZE – VARESE 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

TAINA 4,5: Un’altra uscita a vuoto dolorosa. Dopo quella contro la Valenzana, anche oggi sbaglia tempo su un lancio lungo. Lì per lì non la paga caro, ma l’ammonizione presa per fallo su Capra si fa sentire eccome sul secondo episodio, quando stende lo stesso Capra in area, concede il rigore e si becca l’espulsione per doppia ammonizione. Nel mezzo una bella parata, che non fa crollare il suo voto

AGNELLI 6: Equilibrato nel primo tempo, prova a spingere di più nella ripresa ma non sempre riesce a sfondare

COSTANTE 5,5: I palloni in profondità del Celle mettono in difficoltà la difesa biancorossa, al netto delle varie proteste per fuorigioco. È vero che Taina sbaglia ma i due centrali hanno la loro parte di colpe

Marangon 6: Quando scende in campo risponde sempre “presente”. Si fa vedere nelle due fasi, provando anche qualche discesa in area

BERTONI 5,5: Stesso discorso rispetto al compagno di reparto. Lui ha meno fisico ma più esperienza ma la sostanza purtroppo non cambia e sul raddoppio di Capra, quando Costante è già fuori, la difesa si fa sorprendere da un rilancio del portiere. Tartassato, rimedia anche un colpo in faccia. Rimedia un giallo che lo terrà fuori nella prossima gara acuendo la già delicata situazione assenze

BERBENNI 5,5: Parte bene con buona verve ma come i compagni di squadra non riesce a dare concretezza agli attacchi. Anche lui non perfetto nelle letture difensive

Bianchi 5,5: Entra nel finale per dare vivacità all’attacco ma si vede poco

DE PONTI 6: Prima da mediano, poi da difensore, non fa mancare il suo apporto in termini di lotta e grinta

PALESI 5,5: Capitano di giornata, parte da mediano e dopo l’uscita di Qeros si alza sulla trequarti. Corre tanto ma produce poco

GUERINI 6: Dopo 2′ ha una grande occasione ma spreca con il suo mancino mandando fuori. Ci prova a più riprese ma talvolta sbaglia mira e in altre occasioni si incaglia contro la difesa avversaria

QEROS 6: Due buoni spunti nei primi minuti e poi l’infortunio dopo neanche 10′ di partita. Sfortunato

Malinverno 6: Chiamato in campo dopo una manciata di minuti, fa legna in mezzo al campo e cerca di mettere il cuore nel momento di difficoltà

SOVOGUI 5,5: Il vento a favore lo aiuta in un paio di occasioni lanciandolo in velocità ma non riesce a concretizzare. Lascia il posto a Bugli dopo l’espulsione di Taina

Bugli 6: Entra dopo l’espulsione di Taina, risponde bene con un paio di belle parate. Non ha colpe sui gol subiti

COGLIATI 5,5: Parte forte e spinge la squadra ma non sempre prende la giusta decisione, come quando tenta un improbabile assist a Guerini quando è a ridosso della porta avversaria. Nel finale si innervosisce e perde lucidità

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