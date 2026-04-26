I voti del Varese: Sovogui strappa, Marangon segna e il “Franco Ossola” esulta

VARESE – SALUZZO 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

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BUGLI 6: Una parata nella ripresa, poi qualche sollecitazione ma senza grandi interventi. Si concede un’uscita non troppo sicura nella ripresa, ma senza fare guai

AGNELLI 6: Partenza un po’ confusa, poi prende le misure e cresce, così come tutta la squadra

BRUZZONE 7: Un altro giro di “cacciavite e cerotti”, come dice Ciceri in sala stampa e il capitano si fa trovare pronto a guidare la difesa che concede il minimo agli avversari

COSTANTE 6: Parte prendendosi un giallo pericoloso, poi ci mette fisico e un po’ di mestiere anche per rifarsi di qualche errorino

Bertoni s.v: Dentro nel finale per dare maggiore stabilità alla retroguardia

MARANGON 7: Un’altra conferma di una stagione davvero positiva. Oggi da esterno a tutto campo: corre, copre e attacca. Ringrazia Sovogui per l’assist ma è lui bravo a crederci, lanciarsi in area e mettere in rete. Ci ripetiamo: non rinnovarlo sarebbe un delitto

Qeros 6: Stringe i denti ed entra nonostante una forma non perfetta. Si prende anche un paio di falli importanti per allentare la pressione avversaria

MALINVERNO 6,5: Vero cuore della squadra, sia per posizione sia per temperamento

DE PONTI 7: Sembra avere la calamita addosso: ogni pallone alla fine arriva a lui. Recupera e fa ripartire, come un veterano anche se è ancora in quota under

PALESI 6,5: Gara di grande sacrificio. Pesa nel modo giusto le giocate e anche le corse che non vuol dire tirarsi indietro ma capire i momenti

BERBENNI 6,5: Equilibrato nelle due fasi, anche se è dietro dove si merita la piena sufficienza, davanti invece potrebbe fare qualcosina di più

GUERINI 6,5: Soprattutto nel primo tempo è lui che fa tutto in avanti per il Varese. E ci prova anche con un mancino che trova l’opposizione di Vespier. Nella ripresa perde lucidità ma non la voglia di aiutare i compagni

PLISCOVAZ 5: Se settimana scorsa l’abbiamo premiato per l’impegno, oggi non è riuscito a rendersi utile per la squadra sbagliando anche qualche giocata semplice

Sovogui 7: In fin dei conti è la sua giocata che fa la differenza e porta la vittoria al Varese. Dribbling secco su Conrotto – non proprio l’ultimo arrivato – e assist preciso per Marangon. I compagni provano a lanciarlo ancora e lui risponde bene, anche se perde di concretezza

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