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I voti del Varese: Tentoni segna anche di testa, Bugli salva il risultato

Bene la coppia difensiva: Costante limita Buongiorno, Bruzzone stringe i denti e non lascia passare nulla. Guerini decisivo negli episodi chiave della gara

Varese - Derthona

VARESE – DERTHONA 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI


BUGLI 7: Un paio di uscite alte sicure e soprattutto quella parata al 9′ della ripresa sul colpo di testa di Buongiorno che salva il vantaggio biancorosso. Una parte di vittoria è anche sua
AGNELLI 6,5: Preciso, puntuale e pronto a spingere quando c’è spazio. Una delle migliori prestazioni in biancorosso per l’esterno
COSTANTE 7: Ha contro un attaccante di caratura come Buongiorno ma lo limita al meglio e gli concede pochissimo
BRUZZONE 7: In dubbio fino all’ultimo, entra in campo e non concede nulla agli avversari. Intercetta, rilancia, stacca di testa: repertorio completo e senza sbavature
BERBENNI 6: Equilibrato sui due lati del campo, pecca un po’ per timidezza in attacco quando potrebbe attaccare con maggior coraggio ma non sempre sfonda
MALINVERNO 7: Inizia lanciandosi sulla sfera dopo 2′ e prendendosi un calcio di punizione al lmite dell’area, poi corre per 95′ senza fermarsi e lottando su ogni pallone 
DE PONTI 6,5: Fa filtro davanti alla difesa, dà una mano a intercettare le azioni avversarie e fa girare anche lui il pallone nel senso giusto. Un altro mattoncino di una stagione molto positiva
PALESI 6: Prestazione solida, questa volta molto concreta. Ci mette l’esperienza per capire le varie fasi della gara e muoversi di conseguenza
GUERINI 6,5: È sua l’iniziativa in fascia che porta al gol di Tentoni, è lui che subisce il fatto di Arcidiacono che lascia il Derthona in 10. Decisivo anche se non sempre continuo. Nel finale è poco lucido in ripartenza ma conta tanto la stanchezza 
TENTONI 7: Era mancata molto al Varese nelle ultime gare la sua capacità di inventare e concludere, non a caso è il miglior realizzatore della squadra e anche oggi mette a segno un “tiro da tre punti”. E se inizia a segnare anche di testa…
Marangon 6,5: Quando entra fa sempre la sua parte. Preciso, aggressivo quanto basta e sul pezzo. Peccato non vederlo di più in campo dal primo minuto
PLISCOVAZ 6: Nonostante qualche errore, la sufficienza se la merita grazie a una prestazione molto generosa. Non si vede quasi mai in zona pericolosa, ma non tira indietro la gamba e lotta contro la difesa avversaria con il giusto ardore
Bianchi 6: Entra nel finale e si dà da fare per tenere lontani gli avversari

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Pubblicato il 19 Aprile 2026
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