Igiene urbana, Varese sceglie la continuità: “L’appalto di otto anni è la scelta migliore”

Il futuro della gestione rifiuti a Varese ha una data e un modello preciso. Il prossimo 22 aprile approderà in Consiglio Comunale la delibera che definisce il modello organizzativo per il servizio di igiene urbana. La scelta dell’amministrazione è chiara: si procederà con un appalto a un soggetto esterno tramite gara pubblica, accantonando le ipotesi di gestione in economia o tramite società in-house.

Le ragioni della scelta: controllo e competenza

L’assessora alla Tutela ambientale, Nicoletta San Martino, ha illustrato in commissione le motivazioni che hanno portato a preferire l’appalto rispetto alla concessione o alla gestione diretta. «La gestione dei rifiuti è un servizio fondamentale con obiettivi di riciclo sempre più stringenti – ha spiegato l’assessora –. Varese è un territorio complesso, una città diffusa che richiede competenze specifiche».

Il punto cardine della scelta è il mantenimento del controllo strategico: «A differenza della concessione, l’appalto permette al Comune di tenere in capo a sé la titolarità della tariffa e il rapporto diretto con gli utenti, garantendo il criterio “chi più inquina, più paga”».

Un appalto da 15 milioni l’anno: perché otto anni?

Uno dei nodi discussi è stata la durata del nuovo contratto, fissata in otto anni. Una scelta dettata da ragioni puramente tecniche, come chiarito dal dirigente Gianluca Gardelli in risposta alle sollecitazioni di Barbara Bison (Lega): «Parliamo di un servizio da circa 15 milioni di euro l’anno. Una durata di otto anni è necessaria per permettere al gestore che vincerà la gara di ammortizzare gli ingenti investimenti iniziali in mezzi, macchinari e personale».

Gardelli ha inoltre risposto ai dubbi sulla tracciabilità dei rifiuti, ricordando che i nuovi schemi di piano economico-finanziario stabiliti da Arera garantiranno trasparenza sui costi e sulle prestazioni del gestore.

Il dibattito: tra tariffe e sguardi provinciali

Il presidente della commissione, Dino De Simone (Progetto Concittadino), ha promosso il modello fin qui attuato, definendolo una “sfida vinta” che ha permesso alla città di aprirsi al mercato europeo mantenendo alta la qualità. Durante il dibattito sono intervenuti diversi consiglieri.

Piergiuseppe Sibilia (delegato di Per una Grande Varese) ha posto l’accento sull’equità della tariffa per i condomini, ricevendo rassicurazioni sull’introduzione del “sacco rosso” anche per le utenze collettive.

Luca Paris (M5S) ha chiesto approfondimenti sulla possibilità di un’azienda speciale, ipotesi giudicata però “antieconomica” dai tecnici per i tempi e i costi di costituzione.

Salvatore Giordano (FDI) ha sollevato il tema della tracciabilità e delle nuove normative nazionali.

Infine, un passaggio è stato dedicato al ruolo della Provincia. Sebbene la legge preveda la possibilità di ambiti territoriali più vasti (ATO), l’orientamento emerso, confermato anche dal consigliere Michele Di Toro (PD), è che Varese procederà autonomamente, forte di un contratto che scavalcherà le prossime amministrazioni garantendo stabilità al servizio.