Il 25 aprile di Busto celebra le donne nella Resistenza e nella Costituente

Busto Arsizio si prepara a commemorare l’81° Anniversario della Liberazione con un programma articolato che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadinanza, mettendo al centro il ruolo delle donne nella Resistenza e nella costruzione della Costituzione.

Le celebrazioni, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, prenderanno avvio venerdì 24 aprile alle ore 12 al Palazzo di Giustizia, con la deposizione di una corona presso la lapide dedicata a Cosimo Orrù.

Il momento centrale si terrà sabato 25 aprile. La mattinata inizierà alle 9.30 al Tempio Civico di Sant’Anna con la deposizione della corona e la Santa Messa. Alle 10.30, in piazza Trento e Trieste, si svolgerà l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, seguite da un corteo accompagnato dalla banda La Baldoria.

Alle 10.45, in via Fratelli d’Italia, è prevista la deposizione della corona al Monumento alla Resistenza e Deportazione. Le celebrazioni proseguiranno al sagrato del Tempio Civico di Sant’Anna (in caso di pioggia nella sala consiliare), con i saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e partigiane, Liberto Losa per Anpi e Marco Torretta per il Raggruppamento Divisione Patrioti Alfredo Di Dio.

A seguire, l’intervento ufficiale del professor Giorgio Vecchio, storico dell’Università di Parma, dedicato al tema “Le donne italiane tra Resistenza e Costituente”, filo conduttore dell’edizione 2026.

Gli altri appuntamenti

Il calendario prevede anche iniziative culturali e momenti di approfondimento. Dal 22 al 28 aprile, nell’aula Ali della Libertà, sarà visitabile la mostra “Immagini di Libertà. I giorni della Liberazione a Busto Arsizio”, a cura del liceo Crespi. Dal 24 al 26 aprile, nello stesso spazio, sarà allestita la mostra “Fil rouge”, promossa da Anpi e dall’associazione Amici di Angioletto.

Lunedì 27 aprile, alle ore 10, ai Molini Marzoli (sala Tramogge), si terrà il convegno “Libertà tra passato e presente”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Tommaseo.

Accanto agli eventi ufficiali, è previsto anche l’omaggio personale ai luoghi della memoria della città, con visite ai monumenti, alle lapidi e ai sacrari dedicati ai caduti e ai protagonisti della Resistenza.

I cittadini potranno rendere omaggio in diversi punti simbolici della città: dalle lapidi dedicate ai partigiani e ai deportati, come quelle a Rodolfo Gallazzi, Mauro Venegoni e Romeo Coppe, fino ai monumenti ai caduti e ai sacrari nei cimiteri cittadini. Tra i luoghi indicati anche il Monumento ai Partigiani e ai Caduti in Guerra, la Cripta ai Partigiani, il Sacrario ai Caduti, la Cappella ai Caduti Borsano, il Portichetto delle Memorie, oltre a diverse chiese e spazi commemorativi come la Chiesa di Sant’Edoardo e il Tempio Civico di Sant’Anna. L’iniziativa comprende inoltre le lapidi del Palazzo Comunale e altri punti diffusi sul territorio, invitando la cittadinanza a un momento di memoria diffusa e partecipata.