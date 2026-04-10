“Il bene che non vediamo”: Gaza raccontata agli studenti delle Manfredini
Andrea Avveduto, giornalista e responsabile della comunicazione di Pro Terra Sancta, è stato il protagonista del secondo appuntamento del ciclo "Verso la Maturità – Percorsi nel contemporaneo"
Martedì 31 marzo l’Aula Magna delle Scuole Manfredini di Varese ha ospitato Andrea Avveduto, giornalista e responsabile della comunicazione di Pro Terra Sancta, per il secondo appuntamento del ciclo “Verso la Maturità – Percorsi nel contemporaneo”. A moderare l’incontro gli studenti della 5ª Liceo Scientifico, che per mesi hanno studiato il conflitto, allestito una mostra e realizzato un podcast.
Avveduto conosce la Terra Santa da dentro: ha vissuto a Gerusalemme dal 2010 al 2013 e da tredici anni ne racconta le storie per conto dell’ONG che opera in otto paesi del Medio Oriente. Non è arrivato con slide e statistiche, ma con volti e nomi. Ha ripercorso gli eventi dal 7 ottobre 2023 a oggi, restituendo agli studenti un quadro geopolitico chiaro: dal crollo del regime di Assad all’isolamento dell’Iran, fino alla convinzione di Netanyahu di avere davanti «l’occasione più grande della storia» per ridisegnare la regione. E ha ricordato che Gaza, con i suoi due milioni e mezzo di abitanti in una striscia lunga quanto il tragitto da Varese a Milano, «è un decimo di Hezbollah per potenziale militare, eppure ha mosso tutto».
La seconda parte dell’incontro ha lasciato la sala in silenzio. Avveduto ha raccontato storie di umanità inaspettata: Osama Han, architetto palestinese che ha dedicato la vita al restauro del patrimonio cristiano insegnando ai giovani che «la storia non appartiene a qualcuno, è di tutti»; Mustafa, che da giovane lanciava pietre contro i soldati israeliani e oggi dice che «la rivoluzione si fa con la bellezza»; Aisha, che dopo i bombardamenti ha percorso a piedi gli ospedali di Gaza per ritrovare il figlio neonato, trovandolo vivo e ben curato da mani anonime e generose.
«Non sono ottimista», ha concluso Avveduto. «Ma c’è una differenza tra ottimismo e speranza. Finché c’è qualcuno che si prende cura, c’è speranza.»
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.