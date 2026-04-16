Il benessere entra in fabbrica: Ats e Confindustria premiano le aziende virtuose del Varesotto

Le aziende del territorio varesino si confermano in prima linea per la tutela della salute dei propri dipendenti. Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 12, la suggestiva cornice delle Ville Ponti di Varese ospiterà la cerimonia di premiazione del programma WHP – Workplace Health Promotion. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra ATS Insubria e Confindustria Varese, vedrà protagoniste circa 90 realtà produttive, sia pubbliche che private, impegnate attivamente nella promozione di stili di vita sani all’interno dei luoghi di lavoro.

Un patto per il benessere tra ATS e Confindustria

L’evento rappresenta il rinnovo di un impegno costante nella prevenzione dei fattori di rischio legati alle malattie croniche e degenerative. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti interverranno figure chiave del territorio: Silvia Pagani, Direttore di Confindustria Varese, e Salvatore Gioia, Direttore Generale di ATS Insubria. La loro presenza sottolinea quanto il benessere dei lavoratori sia diventato un asset strategico per la competitività delle imprese e per la sostenibilità del sistema sanitario locale.

Il modello OMS applicato nelle fabbriche

Il programma WHP si ispira direttamente al modello promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le aziende aderenti non si limitano a rispettare le norme sulla sicurezza, ma intraprendono con il supporto tecnico di ATS un percorso graduale. Questo si traduce nell’adozione di “pratiche raccomandate” che spaziano dalla proposta di un’alimentazione più equilibrata nelle mense aziendali, all’incentivazione di uno stile di vita attivo, fino alla creazione di ambienti di lavoro “smoke-free” e al contrasto delle dipendenze.

Formazione e condivisione di buone pratiche

Oltre al momento formale della premiazione, la giornata alle Ville Ponti si configurerà come un importante spazio di confronto e crescita collettiva. Rappresentanti aziendali e professionisti della salute avranno modo di condividere le esperienze già avviate sul territorio, analizzando i risultati ottenuti e studiando nuove strategie per rendere il lavoro un luogo sempre più orientato alla prevenzione. L’obiettivo finale è trasformare le buone abitudini acquisite in ufficio o in reparto in un patrimonio di salute per tutta la comunità.