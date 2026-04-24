Il blues di SirJoe Polito chiude la rassegna BluesINside a Lonate Ceppino

Il chitarrista e compositore veneziano arriva nel Varesotto con la sua band al completo per presentare l’ultimo album e ripercorrere oltre mezzo secolo di carriera vissuta tra palchi e studi

Il sipario di BluesINside si appresta a calare, almeno per ora, con un ultimo appuntamento che promette di lasciare il segno. Sabato 25 aprile, il palco del Black Inside di Lonate Ceppino ospiterà la “SirJoe Polito Acoustic & Electric Band”, chiudendo in bellezza una rassegna nata dalla collaborazione tra l’associazione ospitante e Visioni Musicali. Protagonista della serata sarà Sergio “SirJoe” Polito, musicista veneziano che porta con sé oltre cinquant’anni di carriera vissuta tra studi di registrazione e palcoscenici internazionali.

Un viaggio tra Delta Blues e West Coast

Polito non è solo un chitarrista, ma un profondo conoscitore delle radici della musica americana. Nel suo stile convivono la tecnica del fingerpicking e le lezioni dei grandi maestri del country e del delta blues, da Robert Johnson a Muddy Waters, senza dimenticare le influenze di icone come Stephen Stills e Ry Cooder. Quest’ultimo è stato il fulcro del suo primo lavoro solista del 2021, «My friend Ry», un disco che ha riscosso il plauso della critica specializzata, compresa quella di un autorevole esperto come Aldo Pedron, portando il musicista veneto sotto i riflettori dei grandi festival.

Il nuovo album «Black & White»

Lo spettacolo a Lonate Ceppino sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, «Black & White», uscito nel 2025. In questo lavoro, Polito dimostra una maturità compositiva notevole: nove brani originali si affiancano a tre cover, muovendosi con eleganza tra il blues più verace, calde sfumature soul e le atmosfere tipiche della West Coast. Il disco ha segnato un ulteriore salto di qualità, aumentando notevolmente l’attività concertistica della band e confermando il talento di un artista capace di rinnovarsi pur restando fedele alle proprie radici.

Una band di assoluto spessore

Ad accompagnare SirJoe (voce e chitarre acustiche) ci sarà una formazione di musicisti esperti: Alberto “Albertocaster” Boscolo Agostini alle chitarre elettriche e mandolino, Marco Campigotto alla batteria, Gianni Spezzamonte al basso elettrico e Danilo “Shining” Scaggiante al sax tenore e percussioni. La serata vedrà inoltre la partecipazione speciale di Carlo “Carlito” De Bei, chitarrista e cantante dal tocco eccellente. «Il musicista veneziano porterà uno show intenso nell’interpretazione – spiegano gli organizzatori – reso possibile da più di 50 anni di esperienza tra palchi e studi di registrazione».