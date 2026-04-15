Il calcio di Lazaar, il liceo Candiani, la passione lirica e quella per i motori nel mercoledì su Radio Materia

Quattro appuntamenti da non perdere in questa giornata su www.radiomateria.it. Iniziamo alle 12 con Achraf Lazar ospite del podcast Figli di un gol Minore, proseguiamo con le studentesse del liceo Candiani Bausch alle 15, torniamo a parlare di auto e moto storiche coi Vecchi Bulloni alle 16,30 e chiudiamo con un’ugola d’oro alle 18.

12,00 Figli di un gol Minore

Achraf Lazaar, indimenticato giocatore del Varese in serie B e poi a Palermo in serie A, è il protagonista del nuovo episodio della rubrica condotta da Francesco Mazzoleni. Achraf, che è stato anche nazionale marocchino, racconterà cosa ne pensa della incredibile ultima finale di Coppa d’Africa che ha visto assegnare la vittoria al suo Marocco dopo infinite polemiche col Senegal.

15,00 Che scuola fai

Ospiti della trasmissione dedicata alle scuole superiori del Varesotto Venousa e Bianca Gabriella del liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio.

16,30 Soci All Time

Torniamo a parlare di auto e moto d’epoca, una passione intramontabile portata avanti dall’associazione Vecchi Bulloni di Castronno.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Un giovane baritono come Edoardo Manzardo ci racconterà la sua grande passione per la lirica e l’opera che lo vede protagonista nei più bei teatri italiani.

18,30 Giornale Radio

18,45 Nuova puntata de La Biblioteca di Materia con Michele Piacenza

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