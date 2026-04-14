Il Canton Ticino in maglia rosa: presentata la tappa del Giro d’Italia

C’è tutto un cantone che attende di vestire la maglia rosa: è il Ticino che il prossimo 26 maggio vivrà da vicino il Giro d’Italia di ciclismo che trascorrerà l’intera giornata nei territori svizzeri di lingua italiana con la Bellinzona-Carì, breve ma impegnativa frazione di 113 chilometri con arrivo in salita nella località della Val Leventina.

La tappa è stata presentata oggi – martedì 14 aprile – a Bellinzona e ha tutte le caratteristiche per far “esplodere” la corsa: gli uomini da classifica generale non potranno nascondersi perché le caratteristiche del percorso non fanno sconti. Cinque Gran Premi della Montagna, arrivo tosto, forti dislivelli «e si disputa dopo un giorno di riposo, una situazione che può rappresentare un tranello» ha detto Stefano Allocchio, l’ex velocista ora direttore del Giro.

Al di là dell’aspetto ciclistico, la tappa rosa è attesa anche per le ricadute dell’indotto sul turismo e sull’accoglienza. Il Villaggio Rosa di Bellinzona resterà attivo dal 22 al 26 maggio e proporrà numerose attività di spettacolo e animazione; il 23 ci sarà il Giro Bike Day per gli amatori mentre nel giorno della gara ci sarà anche la frazione del Giro-E, la manifestazione parallela che vede sfidarsi numerosi VIP su bici a pedalata assistita. In quel caso la partenza sarà a Biasca per arrivare poi a Carì in anticipo sui corridori.

Nel frattempo, nei giorni precedenti alla corsa, numerosi monumenti nel cantone saranno illuminati di rosa (nella foto in alto la Fabbrica di Cioccolato di Blenio): una sorta di benvenuto in una terra dove si parla italiano e dove il Giro mantiene intatto il proprio fascino e la propria, larga, base di appassionati.