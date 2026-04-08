Il capitano accende le “Luci a Masnago”: Matteo Librizzi ospite a Radio Materia

“Con il numero 13, il nostro capitano: Mat-te-o! Li-briz-zi!” Se vi sembra di sentire risuonare la voce di Federico Pisanti, lo speaker del palazzetto, avete ragione perché è il modo giusto per introdurre l’ospite della settimana di “Luci a Masnago”. La 23a puntata, in programma giovedì 9 aprile, vedrà infatti la presenza in studio del (fresco) 24enne play-guardia della Openjobmetis che sarà anche il primo giocatore biancorosso in attività a sedersi ai microfoni di Radio Materia (QUI per ascoltarla). A condurre il gioco il trio formato da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni.

OCCHIO ALL’ORARIO – Per ragioni legate agli allenamenti della squadra di Ioannis Kastritis, la puntata andrà in onda in diretta con un leggero ritardo rispetto al solito: cominceremo alle 14,15 con il consueto format di un’ora che poi verrà messo a disposizione degli appassionati su tutte le piattaforme di podcast dal tardo pomeriggio.

LA PUNTATA – La presenza di Librizzi sarà naturalmente il piatto forte della trasmissione che poi, come di consueto, ripercorrerà l’ultima partita giocata dalla Openjobmetis (la dolorosa sconfitta di Trieste), darà uno sguardo sul prossimo turno (match interno con Sassari) e proporrà le consuete rubriche compresa “Storie a Canestro” che nel frattempo ha preso una vita propria anche in forma scritta (QUI i vari articoli). Al solito, se ci sarà qualche notizia reale sull’affare NBA Europe-Varese, vi aggiorneremo.

Come di consueto poi, “Luci a Masnago” è aperta anche ai commenti degli ascoltatori che possono inviare le domande (scritte o meglio ancora con un vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857. Vi ricordiamo anche che è possibile seguire il nuovo profilo instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate CLICCANDO QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di sabato scorso tra Trieste e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.