Il carcere oltre i luoghi comuni, alla Biblioteca di Rovellasca la mostra “Il Bassone: un’oasi di cemento”
Fino al 27 aprile una mostra fotografica invita a conoscere la vita all’interno del carcere del Bassone attraverso immagini e testimonianze dirette
A Rovellasca la Biblioteca comunale apre una finestra su una realtà spesso poco conosciuta e raccontata: quella del carcere.
Fino al 27 aprile sarà infatti possibile visitare la mostra fotografica “Il Bassone: un’oasi di cemento”, un percorso per immagini dedicato alla vita all’interno della casa circondariale di Como. Un’iniziativa che invita ad andare oltre i luoghi comuni, offrendo uno sguardo diretto e umano su un mondo complesso.
La mostra, ospitata negli spazi della biblioteca di via De Amicis, propone un racconto fotografico che esplora il quotidiano all’interno del carcere ddi Como. Attraverso le immagini emergono storie, relazioni e momenti di vita che restituiscono una dimensione più completa e meno stereotipata della realtà carceraria.
Accanto alle fotografie, il percorso offre anche approfondimenti dedicati alle relazioni umane e al ruolo del volontariato, in particolare quello della Cappellania.
Un’occasione per comprendere meglio lo spirito di comunità che può svilupparsi anche in un contesto difficile, mettendo al centro le persone e le loro storie.
La mostra è visitabile fino a lunedì 27 aprile negli orari di apertura della Biblioteca comunale. Ingresso libero
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