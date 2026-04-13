Il Cav di Busto Arsizio ricorda Giovanni Rimoldi e incontra Claudio Larocca
Questa settimana due appuntamenti: la messa per Rimoldi e l'incontro "L’opera educativa dei CAV: il colloquio come strumento di accoglienza, cura e crescita"
Il Cav-Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio ricorda due importanti appuntamenti.
Il primo riguarda l’indimenticato Giovanni Rimoldi, cui è dedicata assieme alla moglie Anna Puricelli l’associazione bustocca.
Una Messa mercoledì 15 alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria lo ricorderà in occasione del decimo anniversario della sua salita al cielo.
Il secondo appuntamento, invece, è per sabato 18 aprile ore 16 all’aula Suor Bianca dell’Ospedale di Busto Arsizio, con la conferenza “L’opera educativa dei CAV: il colloquio come strumento di accoglienza, cura e crescita”.
Dopo l’interessante incontro con Soemia Sibillo, sullo stile di una comunicazione autentica, prosegue il lavoro di aggiornamento dei volontari e amici della vita bustesi con Claudio Larocca, giovane consulente del lavoro, membro del Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita Italiano,
dell’equipe di coordinamento SOS VITA e presidente di Federvita Piemonte e Valle d’Aosta, riconfermato per il triennio 2024-2027.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.