Il Cav di Busto Arsizio ricorda Giovanni Rimoldi e incontra Claudio Larocca

Il Cav-Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio ricorda due importanti appuntamenti.

Il primo riguarda l’indimenticato Giovanni Rimoldi, cui è dedicata assieme alla moglie Anna Puricelli l’associazione bustocca.

Una Messa mercoledì 15 alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria lo ricorderà in occasione del decimo anniversario della sua salita al cielo.

Il secondo appuntamento, invece, è per sabato 18 aprile ore 16 all’aula Suor Bianca dell’Ospedale di Busto Arsizio, con la conferenza “L’opera educativa dei CAV: il colloquio come strumento di accoglienza, cura e crescita”.

Dopo l’interessante incontro con Soemia Sibillo, sullo stile di una comunicazione autentica, prosegue il lavoro di aggiornamento dei volontari e amici della vita bustesi con Claudio Larocca, giovane consulente del lavoro, membro del Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita Italiano,

dell’equipe di coordinamento SOS VITA e presidente di Federvita Piemonte e Valle d’Aosta, riconfermato per il triennio 2024-2027.