Il centrodestra di Somma guarda a Silvio Pezzotta: “Sono disponibile ma niente personalismi”
Storico esponente azzurro con un passato anche in Provincia, Pezzotta è un profilo concreto per superare lo stallo dopo il ritiro di Iametti. Si attende però il semaforo verde da parte delle segreterie di partito
Il nome di Silvio Pezzotta entra concretamente nelle riflessioni del centrodestra per la guida della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. La proposta, avanzata da Forza Italia, arriva in un momento delicato per lo scacchiere politico cittadino, rimasto senza un candidato sindaco dopo il passo indietro di Piero Cesare Iametti.
La figura dello storico esponente azzurro, «forzista dal 1994», noto per il lungo impegno nel mondo dell’associazionismo e delle istituzioni locali, è una possibile chiave di volta per ritrovare l’unità tra le diverse anime della coalizione.
«Sono disponibile» chiarisce Pezzotta mantenendo comunque un profilo di prudenza in attesa che i vertici provinciali sciolgano i nodi politici ancora aperti. Spetta infatti ai tre segretari provinciali l’ultima parola per la fumata bianca. Una cautela necessaria, quella di Pezzotta, per permettere a Lega e Fratelli d’Italia — che in questi mesi ha sostenuto il nome di Daniele Consonni — di trovare una sintesi condivisa. Semafori verdi che potrebbero diventare verdi stasera e entro la fine della settimana.
L’eventuale percorso di Pezzotta non sarebbe però un salto nel buio, ma un ritorno a un servizio pubblico già esercitato con diversi ruoli. Già assessore in Provincia e consigliere comunale a Somma Lombardo, ha legato il suo nome alla vicepresidenza della Rsa Bellini e, recentemente, alla presidenza della Polisportiva Sommese, dove si è distinto per una gestione apprezzata in modo trasversale. «Al di là delle tessere di partito, sono di Forza Italia dal 1994, non mi nascondo dietro un dito» sottolinea, definendosi prima di tutto come un uomo propenso all’ascolto: «Dicono che io sia un uomo di dialogo».
Con il termine ultimo per l’ufficializzazione delle liste al 25 aprile, la partita resta dunque nelle mani delle segreterie, chiamate a decidere se accelerare sul profilo di Pezzotta per avviare finalmente la macchina elettorale mentre Azione e il centrosinistra, dopo la certezza di Aliprandini da gennaio, si portano avanti e sono già alla presentazione delle liste e dei candidati (domani sera, venerdì 10, è il turno del Pd).
L’obiettivo intanto per il centrodestra resta quello di sanare le divisioni degli ultimi mesi e presentarsi compatti ai cittadini. Lo stesso Pezzotta subordina ogni passo successivo alla compattezza del gruppo: «Io sarei pronto a fare la squadra domani mattina. Penso sia necessario un confronto con tutti, è qualcosa di indispensabile perché non possono esistere personalismi a Somma Lombardo».
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