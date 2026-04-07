Il centrodestra di Somma riparte e cerca un nuovo candidato: si guarda ad Azione?

Il termine per la consegna delle liste in vista delle elezioni di maggio si avvicina sempre di più e il centrodestra di Somma Lombardo non vuole né tantomeno può permettersi di perdere ulteriore tempo nell’ufficializzazione del proprio candidato sindaco.

Se il venerdì santo aveva sancito una fumata, nera e definitiva, sul profilo di Cesare Iametti, con l’avvocato espressione di Lombardia Ideale che ha deciso di ritirare il proprio impegno politico in seguito una lungo fa di stallo prima e di “tira e molla” poi (lo strappo definitivo nell’incontro prefestivo alla Maddalena), i giorni successivi alla Pasqua sono quelli che vedono la coalizione al lavoro per ricostruire e compattare il fronte interno, così da trovare una volta per tutte l’accordo definitivo sullo sfidante del “triello” che in gioco il vicesindaco uscente Stefano Aliprandini per il centrosinistra e Dario Pulli per Azione.

Nonostante il passo indietro di Iametti e qualche logico tentennamento di rimbalzo, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono concretamente al lavoro per “benedire” un nuovo profilo di spessore, e non rompere dunque la coalizione annunciata lo scorso ottobre nella sala polivalente. La memoria in queste ore frenetiche di campagna elettorale può facilmente correre a quanto successo nell’ultima chiamata alle urne, quando nel 2020 Fratelli d’Italia alla fine fece una corsa in solitaria dopo che Lega e Forza Italia avevano già chiuso su Alberto Barcaro. Ma è risaputo che presentarsi divisi la maggior parte delle volte rappresenta più un rischio che un guadagno.

I rumor delle ultime giornate raccontano infatti di un’ipotesi diametralmente opposta rispetto a una possibile scissione, una possibile decapitazione di una testa del Cerbero sommese (che in realtà conta anche altre forze come Lombardia Ideale). Al contrario, nel centrodestra si guarda con interesse ad Azione. I calendiani, tuttavia, hanno sempre detto di sostenere Dario Pulli come candidato sindaco. La decisione di Azione su Pulli è stata fatta mesi addietro (l’annuncio è di gennaio) ed è già in programma la presentazione della lista. Per questo, oggi, sembra molto complicato l’allargamento della coalizione, e di conseguenza anche una sfida nel segno del bipolarismo tra centrosinistra e un campo largo ribaltato rispetto alle cronache nazionali, formato dal centrodestra e Azione.

Ad ogni modo i dialoghi proseguono serrati e dovrebbero prendere fattezza tra domani e dopo, ovvero mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con le parti che dovrebbero incontrarsi per stringere su un nuovo nome.