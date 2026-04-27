Un passaggio di testimone che affonda le radici in dieci anni di amministrazione, guardando però alle sfide globali che bussano alle porte della città. È questo il senso della serata di presentazione del documento politico che guiderà la coalizione di centrosinistra verso le elezioni amministrative del 2027.

Galleria fotografica Il centrosinistra lancia il “Patto per Varese”: coalizione aperta e candidato entro fine anno 4 di 14

È stato presentato all’Informagiovani di via Como, a Varese, un luogo simbolo tra i tanti rigenerati in città, il “Manifesto Aperto per la Città di Varese 2027-2032”, l’atto programmatico che segna l’avvio del percorso della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2027.

A fare gli onori di casa, in un clima di unità e continuità, è stato il sindaco Davide Galimberti, intorno a cui si è ritrovato un ampio schieramento di forze politiche e civiche pronto a proseguire l’azione di buon governo portata avanti negli ultimi anni.

L’atmosfera fuori e dentro la sede dell’incontro racconta bene il mix generazionale e d’intenti: all’esterno, i ragazzi dell’Informagiovani sfruttano le ultime ore di luce per una suonata con la chitarra o un ripasso dell’ultimo minuto per gli esami; all’interno, l’età media si alza per fare spazio a esponenti di movimenti e gruppi differenti, tutti uniti dalla volontà di dare continuità ai valori posti nell’ultimo decennio.

Il manifesto programmatico

Il manifesto rappresenta un progetto comune sottoscritto da diverse realtà che intendono valorizzare l’amministrazione della città oltre le singole appartenenze politiche. A sostegno di questa coalizione progressista figurano Partito Democratico (rappresentato da Manuela Lozza), Progetto Concittadino (Natalino Bianchi), Azione (la novità di questa coalzione, visto che 5 anni fa scelse di correre da sola, rappresentata da Marco Padula), Più Europa (Andrea Amicarelli), Italia Viva (Carlo Alberto Coletto, già candidato sindaco proprio con Azione), Varese Praticittà (Davide Carlo Cazzaniga), Collettiva (Maria Grazia D’Amico), Sinistra Italiana (Niccolò Umberto Minonzio), Avanti PSI Varese (Orlando Rinaldi), Europa Verde (Alessandro Pennati).

La serata ha visto l’avvicendarsi dei rappresentanti delle dieci forze politiche e civiche che hanno sottoscritto il programma. Ognuno ha approfondito temi diversi, destinati a confluire in un programma che verrà ampliato e riorganizzato nei prossimi mesi attraverso il confronto con i cittadini.



Il sindaco uscente, Davide Galimberti, ha partecipato alla serata in una veste di garante o “padre nobile”, come lo ha definito il moderatore Marco Dal Fior. Galimberti ha chiuso il suo intervento con una riflessione sulla situazione internazionale, sottolineando come i temi della Pace e dei conflitti abbiano ricadute dirette sulle comunità locali: «Grazie al terzo settore abbiamo affrontato problematiche rilevanti in maniera efficace».

Il dialogo con i 5 Stelle e il perimetro politico

Il percorso verso l’unità è già avviato anche con il Movimento 5 Stelle, “grande assente” della serata, che però ha partecipato ai tavoli di lavoro propedeutici scegliendo di non essere tra i firmatari del documento, almeno in questa prima fase. Sebbene il futuro della collaborazione sia ancora da definire, il perimetro della coalizione è invalicabile: «Rimane chiaro che forze politiche ascrivibili al centrodestra non faranno in alcun modo parte di questa coalizione» cita il documento, restando invece aperto a chiunque condivida i valori e l’azione amministrativa degli ultimi dieci anni.

Candidato sindaco: la scelta entro dicembre

Il metodo scelto dalla coalizione è quello del confronto costante. Il manifesto non è un punto di arrivo, ma una piattaforma aperta al contributo di cittadini, partiti, associazioni di categoria e Terzo settore, con l’intento di costruire insieme il programma definitivo.

Il percorso verso le elezioni è già tracciato: la scelta del candidato o della candidata sindaco che rappresenterà la coalizione avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2026, attraverso modalità che potranno includere forme di partecipazione diffusa come le primarie, in base al contesto politico.

I pilastri del programma

Il programma, che si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030, pone la sostenibilità, la coesione sociale e l’innovazione al centro della propria visione. La proposta politica si articola su diversi fronti strategici, articolati nei diversi interventi dei membri della coalizione:

* Cura della città e mobilità: L’accessibilità universale è posta come criterio trasversale per ogni opera pubblica, con un impegno a potenziare il trasporto pubblico locale e le piste ciclabili, garantendo quartieri vivi e sicuri.

* Sviluppo economico e innovazione: Si punta a consolidare Varese come città attrattiva per gli investimenti, supportando il commercio di prossimità e l’artigianato, e favorendo la transizione verso l’economia circolare e la digitalizzazione dei servizi.

* Giovani e Università: L’obiettivo è trasformare Varese in una città dove i giovani vogliano costruire il proprio futuro, attraverso politiche che facilitino l’accesso alla casa, promuovano l’imprenditorialità e rafforzino la collaborazione con gli atenei.

* Ambiente e sostenibilità: Continuità con il PGT a consumo di suolo zero, potenziamento del verde urbano per contrastare le isole di calore e promozione delle comunità energetiche per l’autonomia energetica.

* Welfare e inclusione: Rafforzamento del welfare di prossimità e della rete scolastica per supportare le famiglie e prevenire situazioni di fragilità.

* Cultura e attrattività: Valorizzazione di grandi progetti di rigenerazione urbana (come il polo di Piazza della Repubblica) e del sistema museale, unendo sport, natura e cultura per promuovere il turismo.

Si è parlato anche di sicurezza, percepita e non, un tema caro anche al centrosinistra cittadino tanto da essere all’interno del programma stilato e condiviso da tutte le forze politiche e civiche in campo.

La sfida è lanciata: trasformare un percorso di coalizione in un progetto di governo solido per la Varese del 2027.