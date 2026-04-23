Il Cine Grassi di Tradate in collegamento con l’avveniristico Rubin Observatory in Cile

Da meno di un anno è operativo sul Cerro Pachon in Cile uno dei telescopi più incredibili mai costruiti, denominato Rubin Observatory in onore a Vera Rubin, la scienziata americana che nel secolo scorso scoprì, studiando i moti delle galassie, che buona parte della loro massa è costituita da misteriosa materia oscura.

Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese è lieto di annunciare che lunedì 27 aprile 2026, alle 21, al Cine Grassi, sarà ospite online dal Cile la dott.ssa Federica Bianco, una delle scienziate attualmente responsabile del progetto con una attesissima serata sul tema : “La nuova astronomia dell’osservatorio cileno Vera Rubin”.

Federica Bianco, dopo essersi laureata con lode in Astronomia a Bologna nel 2003, ha conseguito il dottorato in Fisica nel 2010 presso l’Università della Pensilvania in America con una tesi sulla ricerca di oggetti della lontana fascia di Kuiper mediante lo studio di transiti degli stessi davanti a stelle lontane. Attualmente è Professoressa Associata all’Università del Delaware, con incarichi nei dipartimenti di Fisica e Astronomia. È inoltre ricercatrice residente presso il Data Science Institute.

Ricopre inoltre il ruolo di Deputy Project Scientist (in sostanza vice-direttore) dell’avveniristica attività del Vera Rubin, denominata LSST (Legacy Survey of Space and Time), destinata a dare il via ad una nuova era nell’astrofisica.

Questa survey genererà 20 TB di immagini ogni notte per dieci anni. Il progetto è concepito per studiare quasi tutti i fenomeni astrofisici in cui avvengono veloci variazioni temporali (TDA) , dagli oggetti più vicini a noi nel Sistema Solare fino alle esplosioni cosmologiche più lontane. Tanto per dare un esempio e per quanto sembri incredibile, in meno di un anno il Vera Rubin ha già scoperto undicimila nuovi asteroidi ! La preparazione per LSST ha richiesto l’adozione di nuove pratiche di collaborazione e nuove tecnologie. La Blanco al Cine GRASSI parlerà dello stato e delle prospettive del Rubin e del suo rivoluzionario LSST, di come la comunità scientifica sta integrando l’intelligenza artificiale e i suoi strumenti di ricerca per poter gestire questa quantità di dati senza precedenti, e di come il suo gruppo si stia preparando a scoprire eventi TDA rari, come i riflessi di storiche esplosioni stellari, evanescenti eventi transitori e stocastici galattici ed extragalattici, che durano solo ore, fino a fenomeni completamente nuovi e inaspettati. Naturalmente verrano anche presentate alcune delle incredibili immagini che il Vera Rubin ha prodotto in questi mesi.

Un’altra serata, insomma di altissimo interesse scientifico, didattico e divulgativo, quella che il GAT è riuscito ad organizzare per il 27 aprile 2026, h 21 al Cine Grassi.