Il Comune di Mercallo cerca aziende per prendersi cura della rotatoria sulla statale
L'avviso pubblicato prevede un periodo di sei anni in cui l'azienda scelta si occuperà della manutenzione gratuitamente, con la possibilità di installare cartelli relativi alla propria attività
Il Comune di Mercallo ha pubblicato un avviso per cercare aziende disponibili a occuparsi della manutenzione del verde della rotatoria sulla Statale 629 Besozzo-Vergiate.
Come illustrato nei documenti pubblicati sul sito del Comune, il contratto ha una durata di sei anni. I costi per la progettazione, realizzazione e manutenzione sono interamente a carico dell’impresa a cui sono affidati i lavori. L’azienda avrà però la possibilità di installare cartelli con il proprio nome e altre informazioni relative alla propria attività (sempre nel rispetto del regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e del Codice della strada).
Allo sponsor scelto per effettuare i lavori, l’amministrazione garantisce «un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo, marchio o ragione sociale» e la «possibilità, previo assenso dell’amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione».
Lo sponsor potrà inoltre giovare dei vantaggi fiscali che derivano dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione.
Le offerte dovranno pervenire entro lunedì 4 maggio alle 12:00. Le proposte possono essere consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mercallo in via Bagaglio 171, oppure tramite Pec all’indirizzo comune.mercallo.va@halleypec.it
I documenti con tutte le informazioni necessarie per partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Mercallo a questo link.
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