“Il Condominio Letterario” torna con la seconda edizione: concorso aperto a tutta Italia

Carla Burlo Hasegawa ha aspettato anni prima di trovare qualcuno disposto ad ascoltarla. Il problema erano i rumori notturni del palazzo in cui viveva, la privazione del sonno, l’incomprensione dei vicini e delle istituzioni. Alla fine di questo ha scritto un romanzo. E quel romanzo ha vinto la prima edizione del premio “Condominio Letterario“.

Questa mattina, 20 aprile, nella sala Matrimoni del Comune di Varese e sotto la conduzione di Stefania Cipolat, è stata presentata la seconda edizione del concorso promosso dall’Associazione Camera Condominiale Varese e dalla testata giornalistica online Benvenuti in Condominio — un’iniziativa che quest’anno fa un salto di qualità: da dimensione locale a valenza nazionale, con iscrizioni aperte ad autori di tutta Italia.

Tre sezioni per tutti i gusti

La novità più rilevante rispetto alla prima edizione è l’articolazione in tre sezioni distinte: romanzi, racconti e opere tecniche (saggi, manuali per amministratori e contenuti formativi). «Benvenuti in Condominio è nata come newsletter della Camera Condominiale e viaggia ormai di vita propria», ha ricordato Andrea Leta, presidente della Camera Condominiale Varese, sottolineando come il progetto editoriale sia diventato il motore naturale di un’iniziativa culturale sempre più strutturata.

La sezione dei racconti — introdotta proprio quest’anno — vuole intercettare un pubblico più giovane, con un formato meno impegnativo rispetto al romanzo. Le quote di iscrizione sono differenziate: 30 euro per i romanzi, 10 per i racconti e 50 per le opere tecniche. Sono ammesse opere sia edite sia inedite, anche già presentate in edizioni precedenti, e lavori scritti a più mani. «I premi sono di sicuro interesse – ha spiegato Giulia Nicora, direttrice responsabile della testata – Oltre a preziose targhe per i primi classificati, il concorso offre concrete opportunità editoriali. Per le opere inedite sono previsti contratti di pubblicazione e, per i racconti selezionati, l’inserimento in un’antologia dedicata». Le opere dovranno essere inviate entro le 17 del 13 luglio 2026 all’indirizzo concorso@benvenutiincondominio.it.

Le istituzioni ci credono

«Mettere insieme persone in un luogo di coabitazione civile, spesso assai difficile, è sicuramente un obiettivo sociale molto alto», ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo La Forgia, sintetizzando lo spirito dell’iniziativa. Anche la consigliera regionale Romana Dell’Erba mette l’accento sull’importanza sociale della coabitazione come quella dei condomini: «È importante creare motori di accelerazione per il cohousing, favorire la convivenza di studenti con over 65. Regione Lombardia supporta questa direzione». Entrambi hanno sottolineato come il concorso trasformi il condominio — spazio tradizionalmente associato a liti e tensioni — in un luogo di riflessione culturale e coesione sociale.

I complimenti degli assenti sono arrivati da Matteo Marchesi, assessore alla Cultura della Provincia di Varese, i cui saluti sono stati portati da Jenny Santi. Presenti anche diversi rappresentanti dell’associazione La Varese Nascosta, tra cui il vicepresidente Fausto Bonoldi cui saranno devoluti i libri in arrivo per il concorso per sostenere ulteriori progetti culturali sul territorio di Varese.

La vincitrice 2025 racconta

Tra i momenti più toccanti della mattinata, la testimonianza di Carla Burlo Hasegawa. L’autrice ha raccontato come il suo romanzo nasca da un’esperienza personale diretta — anni di privazione del sonno causata da rumori condominiali — e da quanto sia stata frustrante l’incomprensione di chi, dai vicini alle istituzioni, faticava a riconoscere la gravità del problema. «Ricevere un riconoscimento da professionisti che si confrontano ogni giorno con queste dinamiche è stato estremamente significativo. Loro hanno capito benissimo».

La cerimonia a settembre in Fiera

La premiazione della seconda edizione è già fissata: sarà domenica 13 settembre 2026 alle 17, alla Fiera di Varese. Il concorso è patrocinato da Comune di Varese, Provincia di Varese e CCIAA di Varese, con il supporto di numerose associazioni di categoria e partner territoriali. Casa editrice del progetto è H-MI Editore. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito benvenutiincondominio.it, nella pagina dedicata al concorso.