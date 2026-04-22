Il consiglio comunale di Varese dice sì al Ganzfeld di James Turrell a Villa Panza
Via libera in consiglio comunale al progetto unitario: il nuovo spazio sorgerà nell'area dell'attuale parcheggio, preservando il parco. In cambio, il FAI amplierà i giorni di apertura alla cittadinanza
C’è il via libera anche del consiglio comunale di Varese. Il FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano — realizzerà un nuovo spazio espositivo sotterraneo all’interno del parco di Villa Panza, destinato ad accogliere in modo permanente l’installazione Ganzfeld – Sigh Unseen dell’artista americano James Turrell.
Favorevole la maggior parte dei consiglieri comunali. Astenuto parte del centrodestra, con Eugenio De Amici (FDI) e Franco Formato (Lombardia Ideale) che, come in commissione, hanno sollevato riserve sulla documentazione presentata, ritenendola insufficiente per una valutazione approfondita e segnalando problematiche statiche del colle di Biumo a livello geologico, idraulico e statico.
A difendere la scelta e le procedure sia l’assessore Andrea Civati che Domenico Marasciulo, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Urbanistica.
Il parco e la villa sono sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali: prima del rilascio del titolo abilitativo sarà necessario il parere vincolante della Soprintendenza e dell’ufficio Verde e Gestione Parchi. Nella convenzione che seguirà l’approvazione definitiva, il FAI si impegnerà ad ampliare i giorni di apertura del parco di Villa Panza alla cittadinanza.
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