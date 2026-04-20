Il “Conte McStevenson” conquista Modena: Stefano Girardi campione di coppia nel wrestling WIVA

C’è un po’ di provincia di Varese sul tetto del wrestling targato WIVA. Lo scorso 18 aprile, nella cornice del Palaroller Montale di Modena, il wrestler Conte McStevenson – al secolo Stefano Girardi, orgoglio di Oggiona Santo Stefano – ha conquistato i titoli di coppia della federazione durante l’evento “Punto Di Rottura”.

Il successo è arrivato al termine di un match che ha lasciato il pubblico letteralmente incredulo, non solo per l’intensità dell’incontro, ma per la natura stessa del tag team vincitore.

Classe e “anni 80”: un mix esplosivo

McStevenson, che nel ring interpreta con successo “L’emblema della classe”, ha infatti unito le forze con Scandalo!, un personaggio eccentrico presentato come un lottatore “proveniente direttamente dagli anni ’80”.

Nonostante le premesse parlassero di un’accoppiata decisamente improbabile e stilisticamente opposta, i due sono riusciti a trovare un’inedita e funzionale alchimia, travolgendo la resistenza degli avversari e portando a casa le prestigiose cinture.

Prossima fermata: Pero

Per Stefano Girardi, questo trionfo modenese rappresenta un’importante conferma nel panorama del wrestling italiano, dove il suo personaggio sta raccogliendo consensi per carisma e tecnica.

Ma non c’è tempo per riposare sugli allori: la stagione del wrestling entra nel vivo e i riflettori si spostano ora su Maggio, quando il Conte prenderà parte a un evento di caratura nazionale che si terrà a Pero. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati che promette di rimescolare ancora una volta le gerarchie della disciplina.