Il cortocircuito nazisti contro proPal e l’ultimo bosco di Gallarate ferito dalle fiamme
Le notizie principali e quelle più curiose in 9 minuti e mezzo
Oggi vi raccontiamo dell’incredibile vicenda contro un’abitazione privata assaltata da neonazisti pro-israele per una bandiera palestinese, del nostro piccolo reportage nell’ultimo bosco dei gallaratesi ferito dalle fiamme, della scomparsa di una comunista così e di molto altro
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