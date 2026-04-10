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Il cortocircuito nazisti contro proPal e l’ultimo bosco di Gallarate ferito dalle fiamme

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Oggi vi raccontiamo dell’incredibile vicenda contro un’abitazione privata assaltata da neonazisti pro-israele per una bandiera palestinese, del nostro piccolo reportage nell’ultimo bosco dei gallaratesi ferito dalle fiamme, della scomparsa di una comunista così e di molto altro

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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