Il creatore di “Una rotonda sul lago” ha finalmente un volto e lo svela a VareseNews

Se vivete a Varese o frequentate i social locali, avrete sicuramente incrociato le foto (e almeno un video) surreali di auto che imboccano Largo Flaiano in contromano. Il profilo Instagram che documenta questi “eroi del quotidiano”, intitolato ironicamente “Una rotonda sul lago”, è diventato in pochi mesi un appuntamento fisso per migliaia di varesini.

A VareseNews ed in particolare ai microfoni di Radio Materia, in onda con Tommaso Guidotti e Orlando Mastrillo, Federico Cagniney è uscito allo scoperto, svelando i retroscena di questo fenomeno social.

Chi è Federico Cagniney?

Cognome di origine valdostane, milanese d’adozione ma nato a Gallarate, Federico si è trasferito a Varese all’inizio del 2023. Professionista nel campo del digital marketing, ha scoperto di avere una posizione privilegiata: la sua scrivania e la sua finestra affacciano proprio sulla nuova e discussa rotonda di Largo Flaiano, inaugurata il 14 febbraio 2024.

«Adoro l’assurdo e le cose stupide che fanno ridere. Ho iniziato a osservare l’andamento della rotonda e mi sono reso conto che c’era un sacco di gente convinta di vivere dieci anni prima, affrontando la rotonda come se ci fosse ancora il vecchio ponte della ferrovia».

Come nasce un post “virale”?

Molti fan hanno ipotizzato l’uso di droni, telecamere di sorveglianza o sensori sofisticati. La realtà è molto più analogica e divertente. Federico non osserva la strada h24. Il segnale per scattare è il clacson: «Riconosco il suono del traffico da quello del contromano. Quando sento clacson copiosi, mi affaccio e faccio la foto».

Ormai è un affare di famiglia; anche la moglie, al suono delle sgasate o dei clacson, segnala prontamente l’anomalia. Federico utilizza filtri vintage (il preferito è “Rio de Janeiro”) e aforismi colti o ironici per creare un contrasto tra l’alto valore della frase e l’assurdità del gesto automobilistico.

Il video da un milione di visualizzazioni

Il momento di massima celebrità è arrivato con il video di un incidente (diventato virale con oltre un milione di views) ripreso casualmente mentre Federico rientrava a casa e stava accarezzando la gatta: «Ho pubblicato il video dopo aver appurato che nessuno si fosse fatto male in modo grave, non volevo speculare sulla sofferenza, volevo solo raccontare l’assurdo».

La vicenda dell’incidente è stata trattata e raccontata su VareseNews, con un’intervista del direttore Marco Giovannelli alla consigliera comunale Helin Yildiz che se l’è vista brutta quella sera. Potete leggere la sua intervista QUI. Anche della storia del ragazzo che ha provocato l’incidente ci siamo occupati in vari modi, dato che il 27enne è stato coinvolto successivamente nella rissa nella quale è morto Enzo Ambrosino a Induno Olona.

Una pagina “artistica”, non politica

Nonostante Largo Flaiano sia spesso al centro del dibattito politico cittadino, Federico è categorico: «Questa è una pagina surreale e artistica, non ha una funzionalità civica. Non rispondo ai commenti politici, agli haters o a chi tenta di agganciarmi in polemiche con il Comune». Le foto sono studiate (o zoomate) in modo che le targhe non siano mai leggibili: «Non mi interessa crocifiggere la persona, mi interessa l’idea, folle, del gesto».

Curiosità e “proposte indecenti”

Federico ha raccontato episodi bizzarri legati alla sua fama crescente. Tra tutte, c’è una proposta di matrimonio: un fan (“un bro“, come lo definisce Federico) gli ha chiesto di fotografarlo dall’alto mentre, scendendo dall’auto in contromano nella rotonda, esponeva un cartello per chiedere la mano della fidanzata. Proposta ovviamente rifiutata: «Rimaniamo nella legalità, non volevo farlo arrestare prima del sì».

Verso i 10.000 follower

Con oltre 9.000 follower all’attivo, la pagina si avvia verso il traguardo dei 10k. Federico però rimane umile: «Se la gente smette di andare in contromano, la pagina non ha più senso di esistere. Mi sono divertito a non avere un piano, e questa genuinità è stata la vera forza».

Per ora, la missione continua: finché ci sarà un clacson in Largo Flaiano, Federico sarà pronto alla finestra.

Ascolta la registrazione della puntata su Radio Materia