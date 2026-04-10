Il Csi Varese ricorda Matteo Syku, un minuto di silenzio su tutti i campi

Il comitato provinciale del Csi Varese ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi della provincia per il fine settimana del 10, 11 e 12 aprile. Il provvedimento è stato preso per onorare la memoria di Matteo Syku, il giovane di 18 anni scomparso mercoledì scorso a causa di un malore improvviso. Matteo era un volto noto dell’associazione, avendo militato per anni nel C.A.G. San Massimiliano Kolbe, partecipando ai campionati di calcio a 7 e arrivando fino alle fasi regionali con la categoria Allievi.

Il provvedimento per il fine settimana

L’indicazione del comitato riguarda tutte le manifestazioni ufficiali in programma nel weekend, ma l’invito al raccoglimento è esteso a tutto il mondo sportivo locale. Le società che non hanno in calendario eventi ufficiali o partite di campionato, infatti, potranno osservare il minuto di silenzio anche durante le sessioni di allenamento. Un gesto simbolico per permettere a compagni e avversari di riflettere sulla perdita di un ragazzo descritto da tutti come solare e rispettoso.

Il cordoglio del comitato provinciale

La reazione del mondo sportivo è stata immediata, sintetizzata dalle parole dei vertici dell’organizzazione. «Non possiamo che rimanere attoniti di fronte a notizie di questo genere – ha dichiarato Diego Peri, presidente provinciale del CSI Varese – Le nostre preghiere sono per la famiglia e i tanti che erano legati a Matteo». La decisione di fermare il gioco per un minuto rappresenta il massimo tributo previsto dal regolamento associativo per onorare un proprio tesserato scomparso prematuramente.

Il ricordo dei suoi allenatori

Nel circuito del CSI, Matteo era stimato non solo per le doti atletiche, ma soprattutto per la sua correttezza. «Eri un ragazzino timido, composto e mai fuori dalle righe – lo ricorda mister Daniele Marino – Vorrei ricordarti così, col sorriso che hai sempre mantenuto dal primo allenamento nel 2021». Al cordoglio si è unito anche mister Alessandro: «Ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo composto, sempre solare e rispettoso. È stato un onore vederti indossare la nostra maglia».

L’ultimo saluto a Varese

Oltre all’omaggio sui campi da gioco, la comunità sportiva e quella di Biumo si ritroveranno per le esequie nella giornata di sabato 11 aprile. Il funerale sarà celebrato a Varese presso la Chiesa nuova di Biumo Inferiore, in piazza XXVI Maggio. Il programma prevede il rosario alle 14.30 e la funzione alle 15.00. Sarà l’occasione per i tanti amici conosciuti tra i campi di calcio e l’oratorio, dove Matteo operava come animatore, di stringersi attorno alla famiglia.