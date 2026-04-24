Il Csi Varese scende in campo contro la fame: un euro donato per ogni gol nei playoff

Lo sport non è solo agonismo, ma uno strumento potente per accendere i riflettori sui diritti fondamentali negati. Con questo spirito il CSI Varese ha scelto di aderire a “Sport contro la fame”, l’iniziativa nazionale promossa dal Centro Sportivo Italiano insieme a FOCSIV e in collaborazione con la FAO. L’obiettivo è ambizioso quanto concreto: trasformare ogni rete gonfiata sul campo in un aiuto reale per chi soffre la malnutrizione, portando la solidarietà direttamente dai campi di gioco della provincia fino al cuore dell’Africa.

Un euro per ogni gol segnato

La delegazione varesina ha deciso di dare un segnale forte durante il momento più emozionante della stagione sportiva. «Come CSI Varese aderiremo alla campagna donando un euro per ogni gol segnato nelle fasi finali, spareggi e playoff dei campionati di calcio a 7 – ha annunciato il presidente provinciale Diego Peri –. È un modo per sostenere realtà dove i diritti fondamentali sono negati, attraverso il linguaggio universale dello sport che permette di abbattere il muro dell’indifferenza». L’iniziativa punta a coinvolgere non solo il comitato, ma anche le singole società e i tesserati, ricordando che far parte del CSI significa cercare nello sport un valore che vada oltre il semplice risultato della domenica.

Dalla provincia di Varese all’Uganda

Il progetto ha un legame profondo con il territorio varesino. Tra i 58 interventi sostenuti a livello globale, figura infatti quello dell’associazione Good Samaritan, realtà con sede a Caronno Varesino. Nata nel 1999 per supportare l’opera di suor Dorina Taidello, l’associazione opera principalmente in Uganda. I fondi raccolti serviranno a potenziare i servizi della St. Anthony Farm, un centro di formazione agro-zootecnica che rappresenta un presidio fondamentale per il diritto al cibo e un luogo di aggregazione sicuro per i ragazzi di strada.

L’appuntamento in assemblea

Per conoscere da vicino i dettagli della campagna e il lavoro svolto in Africa, il CSI ha organizzato un momento di approfondimento durante l’assemblea ordinaria, prevista per il prossimo 23 maggio 2026 alle ore 10.00 presso la sede provinciale. In questa occasione interverranno proprio i referenti di Good Samaritan. Come sottolineato dal presidente nazionale Vittorio Bosio: «Il primo obiettivo della campagna sarà informare, far conoscere ai tesserati quali sono i problemi che esistono al di là dei nostri confini, perché a volte non sappiamo o ci dimentichiamo di vedere».