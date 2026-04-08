Il cuore di Leopardi batte a Varese: una mostra a Villa Recalcati dedicata ai grandi desideri

Varese si prepara a rendere omaggio a Giacomo Leopardi con una mostra evento ospitata in una delle sedi più prestigiose del territorio. Dal 16 al 24 aprile 2026, l’atrio di Villa Recalcati accoglierà l’esposizione dal titolo «Di te pensando a palpitar mi sveglio», un percorso dedicato al genio di Recanati e alla sua capacità di raccontare i desideri più profondi dell’animo umano. L’iniziativa, promossa dall’Assemblea Sinodale del Decanato di Varese, nasce come tappa conclusiva del percorso educativo “Educarci per Educare” avviato nel 2024.

Un percorso tra lirica e umanità

La mostra, realizzata dal movimento FidesVita, non vuole essere solo un’analisi letteraria, ma un vero e proprio viaggio antropologico. Attraverso le opere e le liriche più celebri del poeta, i visitatori saranno accompagnati a riscoprire quella grandezza della natura umana che Leopardi ha saputo descrivere con precisione chirurgica e sensibilità infinita. Il percorso espositivo mette in luce come, pur tra fragilità e limiti, emerga sempre un desiderio irriducibile di felicità e significato.

Una sfida educativa per il territorio

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Varese e coinvolge una fitta rete di realtà attive nel mondo della scuola e del sociale. L’idea di fondo, lanciata dal Decanato, è quella di offrire alle scuole e ai giovani una proposta che parli alla loro vita.

«Educatori e insegnanti testimoniamo e proponiamo la nostra umanità – spiegavano i promotori nel manifesto che ha dato il via al cammino – quel che c’è di vero, di bello, di grande nella nostra vita, i nostri grandi desideri e la nostra speranza. Giochiamo le nostre domande con i ragazzi affinché l’educazione diventi una avventura di crescita comune».

Orari e visite guidate a Villa Recalcati

La mostra sarà aperta al pubblico con orari pensati per favorire sia la cittadinanza che le scolaresche. Dal lunedì al venerdì le porte di Villa Recalcati saranno aperte dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, mentre nel fine settimana l’orario sarà dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per approfondire il valore culturale ed educativo dei pannelli esposti, durante tutto il periodo saranno organizzate visite guidate dedicate a studenti, educatori e semplici curiosi.