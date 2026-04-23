“Il Curie è il liceo dell’impossibile dove tutto è possibile”: la scuola di Tradate raccontata a Radio Materia
Dalla Welfare Week ai viaggi di istruzione, passando per il rapporto con i docenti: emerge un liceo dinamico, impegnativo ma capace di lasciare un segno nel percorso degli studenti
«È una scuola che ti forma davvero – raccontano – ma devi affrontarla con il giusto spirito». È il consiglio che Gaia Luchi, Chanel Sokadjo ed Emanuele Cozzi, rappresentanti degli studenti, fanno ai futuri primini del liceo Curie di Tradate.
Ospiti della puntata “Che scuola fai?” A Radio Materia hanno raccontato dall’interno la vita della scuola, tra studio, rappresentanza e progetti per il futuro. Un confronto vivace che ha messo in luce punti di forza, criticità e spirito di comunità di uno dei licei più conosciuti del territorio.
Una scuola tra indirizzi e opportunità
Il Curie si conferma un liceo con un’offerta formativa ampia: scientifico, linguistico, scienze umane ed economico-sociale. I tre studenti, tutti in quinta, hanno raccontato percorsi diversi ma accomunati da un buon rapporto con docenti e compagni.
«Siamo un po’ una grande famiglia» – racconta Emanuele Cozzi, studente dello scientifico – «il rapporto con i professori è diretto e questo aiuta molto anche nello studio».
Tra impegno e vita scolastica
Ampio spazio è stato dedicato anche all’impegno dei rappresentanti di istituto. Chane, ha raccontato l’organizzazione della Welfare Week, tra assemblee, teatro e incontri: «È stato impegnativo, ma il risultato ci ha dato soddisfazione».
Non mancano però alcune difficoltà: «A volte le proposte degli studenti fanno fatica a essere accolte» – spiegano – «ma è anche un modo per imparare a confrontarsi».
Il clima al Curie e il “liceo dell’impossibile”
Dall’esterno il liceo appare molto attrattivo, anche grazie agli open day e ai laboratori. Dall’interno emergono dinamiche più complesse, ma nel complesso il giudizio resta positivo.
Simbolico lo slogan della scuola: “il liceo dell’impossibile”, che gli studenti reinterpretano in chiave più ottimista: “dove tutto è possibile”.
Tra sedi, rivalità e vita quotidiana
Il liceo è diviso tra sede centrale e succursale, un aspetto che genera una simpatica rivalità interna, soprattutto tra indirizzi. Nonostante questo, emerge un clima collaborativo.
Tra gli spazi più amati? La vicepresidenza (anche per qualche “pausa” dalle lezioni) o la postazione di Carmela.
Esperienze che restano
Tra i momenti più significativi:
- l’organizzazione di uno sciopero studentesco, vissuto come esperienza di partecipazione
- la Welfare Week
- i viaggi di istruzione, considerati fondamentali per creare legami
Non manca anche uno sguardo agli ex studenti, come Alice Castelli, che ha fondato una casa di produzione cinematografica. impegnata nel cinema.
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