“Il Curie è il liceo dell’impossibile dove tutto è possibile”: la scuola di Tradate raccontata a Radio Materia

«È una scuola che ti forma davvero – raccontano – ma devi affrontarla con il giusto spirito». È il consiglio che Gaia Luchi, Chanel Sokadjo ed Emanuele Cozzi, rappresentanti degli studenti, fanno ai futuri primini del liceo Curie di Tradate.

Ospiti della puntata “Che scuola fai?” A Radio Materia hanno raccontato dall’interno la vita della scuola, tra studio, rappresentanza e progetti per il futuro. Un confronto vivace che ha messo in luce punti di forza, criticità e spirito di comunità di uno dei licei più conosciuti del territorio.

Una scuola tra indirizzi e opportunità

Il Curie si conferma un liceo con un’offerta formativa ampia: scientifico, linguistico, scienze umane ed economico-sociale. I tre studenti, tutti in quinta, hanno raccontato percorsi diversi ma accomunati da un buon rapporto con docenti e compagni.

«Siamo un po’ una grande famiglia» – racconta Emanuele Cozzi, studente dello scientifico – «il rapporto con i professori è diretto e questo aiuta molto anche nello studio».

Tra impegno e vita scolastica

Ampio spazio è stato dedicato anche all’impegno dei rappresentanti di istituto. Chane, ha raccontato l’organizzazione della Welfare Week, tra assemblee, teatro e incontri: «È stato impegnativo, ma il risultato ci ha dato soddisfazione».

Non mancano però alcune difficoltà: «A volte le proposte degli studenti fanno fatica a essere accolte» – spiegano – «ma è anche un modo per imparare a confrontarsi».

Il clima al Curie e il “liceo dell’impossibile”

Dall’esterno il liceo appare molto attrattivo, anche grazie agli open day e ai laboratori. Dall’interno emergono dinamiche più complesse, ma nel complesso il giudizio resta positivo.

Simbolico lo slogan della scuola: “il liceo dell’impossibile”, che gli studenti reinterpretano in chiave più ottimista: “dove tutto è possibile”.

Tra sedi, rivalità e vita quotidiana

Il liceo è diviso tra sede centrale e succursale, un aspetto che genera una simpatica rivalità interna, soprattutto tra indirizzi. Nonostante questo, emerge un clima collaborativo.

Tra gli spazi più amati? La vicepresidenza (anche per qualche “pausa” dalle lezioni) o la postazione di Carmela.

Esperienze che restano

Tra i momenti più significativi:

l’organizzazione di uno sciopero studentesco, vissuto come esperienza di partecipazione

la Welfare Week

i viaggi di istruzione, considerati fondamentali per creare legami

Non manca anche uno sguardo agli ex studenti, come Alice Castelli, che ha fondato una casa di produzione cinematografica. impegnata nel cinema.