Il deputato Stefano Candiani si candida a sindaco di Macugnaga: addio al consiglio comunale di Tradate

A sorpresa, a fine seduta, Stefano Candiani ha preso la parola in consiglio comunale a Tradate — collegato da Roma, impegnato sui lavori alla Camera per il decreto sicurezza — per annunciare che venerdì rassegnerà le dimissioni da consigliere. Motivo: ha accettato la candidatura a sindaco di Macugnaga, comune piemontese del Verbano-Cusio-Ossola commissariato dallo scorso agosto dopo lo scioglimento del consiglio e l’arresto dell’ex primo cittadino.

«Ho riflettuto a lungo, ma la stima dimostratami mi ha convinto. È una candidatura di servizio», ha dichiarato il deputato.

Candiani conosce bene Macugnaga, dove possiede una casa di villeggiatura da decenni. Il paese walser ai piedi del Monte Rosa — circa 500 abitanti, elezioni fissate il 24-25 maggio — cerca ora un sindaco capace di sbloccare il nodo degli impianti sciistici fermi e di rilanciare l’economia turistica.

Le dimissioni da Tradate sono un passaggio obbligato dalla legge: restare consigliere sarebbe incompatibile con la nuova candidatura, mentre il mandato parlamentare non crea problemi data la piccola dimensione del comune. Non è esclusa una sfida alle urne: sembrerebbe in campo anche una seconda lista.

Macugnaga è attualmente commissariato dopo le dimissioni dell’intero consiglio comunale nell’agosto 2025, seguite all’arresto ai domiciliari dell’ex sindaco.