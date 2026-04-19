Il derby scappa di mano alla Openjobmetis: decidono le triple di Cantù nei 2′ finali

La grandinata che si abbatte sul PalaDesio nell’immediato dopo partita di Cantù-Varese è un prosieguo di quel che è accaduto in campo negli ultimi 2′ di gioco. Una grandinata, ma di triple, premia l’Acqua San Bernardo in un finale in volata di un derby molto bello da guardare per un tifoso neutrale, dolorosissimo per chi invece è di fede biancorossa. La Openjobmetis cede di 4 punti, 100-96, concedendo però appunto la tripla cifra ai brianzoli e venendo punita proprio sul più bello, quando cioè i biancorossi erano riusciti a prendersi l’inerzia della partita.

Sotto anche di 11 punti, la squadra di Kastritis ha saputo risollevarsi appena in tempo grazie alla resurrezione (momentanea) di Iroegbu, tassa da pagare per 35′ e poi improvvisamente capace di accendersi. Con lui e con il solito, eccellente Nkamhoua, Varese ha rimontato e addirittura sorpassato i padroni di casa sullo slancio, ma la rincorsa si è fermata lì, davanti di 4 punti, mentre la San Bernardo ha ritrovato la mano buona dall’arco (con l’eccellente Green ma anche con Moraschini e Fevrier) e punito la difesa varesina.

Una difesa che – lo dicono i 100 punti subiti – non è stata all’altezza della fama che la squadra di Kastritis si era costruita fino a qui: il coach greco lo ha detto chiaro e tondo in sala stampa con una similitudine azzeccata. “Abbiamo giocato al casinò quando avremmo avuto bisogno di un solido conto in banca“. Giusto, anche se il coach greco non è esente da colpe, con qualche scelta micragnosa (timeout rimandati, pivot tolto sul finale del terzo periodo…) quando talvolta sarebbero servite decisioni più semplici e lineari.

La sconfitta nel derby fa male due volte, perché tra l’altro complica assai la rincorsa playoff di Moore e compagni che rimangono ottavi da soli e con una partita in meno in calendario (cosa buona) ma che sprecano un’occasione per andare a +4 sulle rivali, ben sapendo di avere un turno di riposo. Cremona è un’avversaria diretta e settimana prossima sarà al centro dell’ennesima sfida decisiva della stagione: chissà se per una volta questa Varese – che ha difetti ma anche pregi – saprà regalarsi un sorriso in una partita che è quasi uno spareggio. A Cantù è andata come non doveva, vedremo se Masnago riuscirà a imporre la sua legge ancora una volta.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ – OPENJOBMETIS VARESE 100-96

(20-19, 46-44; 76-70)

CANTU’: Chiozza 7 (0-3, 1-1), Bortolani 11 (1-2, 3-6), Sneed 17 (3-3, 3-6), Fevrier 12 (3-4, 2-7), Ballo 8 (4-6); Moraschini 11 (-11, 2-4), De Nicolao 5 (0-1, 0-1), Basile 8 (2-4, 1-2), Green 21 (5-7, 2-4), Okeke. Ne: Molteni, Gualdi. All. De Raffaele.

VARESE: Iroegbu 14 (2-7, 2-6), Moore 13 (5-6, 1-2), Alviti 10 (2-2, 2-3), Nkamhoua 23 (7-10, 2-5), Renfro 6 (2-2, 0-1); Stewart 19 (4-4, 2-4), Assui 5 (1-1, 1-1), Librizzi (0-2 da 3), Ladurner 2 (1-2), Freeman 4 (2-2, 0-1). Ne: Villa, Bergamin. All. Kastritis.

ARBITRI: Rossi, Grigioni, Attard.

NOTE. Da 2: C 19-31, V 26-36. Da 3: C 15-31, V 10-25. Tl: C 17-24, V 14-18. Rimbalzi: C 30 (7 off., Ballo 9), V 29 (4 off., Alviti 9). Assist: C 24 (Chiozza 9), V 21 (Alviti 6). Perse: C 18 (Ballo, Green 4), V 20 (Stewart 5). Recuperate: C 9 (Ballo, Sneed 3), V 11 (Moore 4). Usc. 5 falli: Librizzi.