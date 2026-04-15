Il dottor Andrea Rizzi ospite di Radio Missione Medicina venerdì 17 aprile
Il Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica Asst Settelaghi e Direttore S.C. Chirurgia Generale Ospedale Galmarini Tradate parlerà di obesità e di chirurgia bariatrica
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 17 aprile 2026 alle ore 11.10 è il dottor Andrea Rizzi , Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica Asst settelaghi e Direttore S.C. Chirurgia Generale Ospedale Galmarini Tradate .
Titolo della trasmissione “L’obesità oggi : il ruolo della chirurgia bariatrica”. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi .
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 19 aprile 2026 alle ore 16.00.
Le frequenza della “radio missione francescana ” sono disponibili all’indirizzo
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