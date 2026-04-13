Il “Falcone” di Gallarate in trasferta in Puglia per il contest “RI-CostruiAmo il territorio”

L’istituto alberghiero “Falcone” di Gallarate si prepara a una trasferta speciale in terra pugliese. Gli studenti varesini saranno infatti tra i protagonisti della quinta edizione di «RI-CostruiAmo il territorio», un prestigioso contest gastronomico nazionale in programma giovedì 16 aprile a Margherita di Savoia. L’evento, che vede il riconoscimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, metterà a confronto undici scuole provenienti da diverse regioni italiane in una sfida ai fornelli tutta dedicata alle eccellenze agroalimentari del Mezzogiorno.

Una sfida tra i sapori della tradizione

Il cuore della manifestazione sarà la reinterpretazione di tre ingredienti simbolo dell’identità pugliese: il grano arso, la cicoria puntarelle di Molfetta e la celebre cipolla bianca di Margherita di Savoia IGP. Gli aspiranti chef del “Falcone” dovranno cimentarsi nella creazione di un primo piatto di cucina calda, cercando di coniugare le radici storiche di questi prodotti con le tecniche della cucina contemporanea. Ogni ricetta sarà inoltre impreziosita da un abbinamento specifico con oli extravergine d’oliva selezionati da esperti frantoiani.

Un laboratorio di cultura e Made in Italy

Non si tratterà solo di una competizione culinaria, ma di un vero e proprio laboratorio di formazione e cultura. L’iniziativa, promossa dall’associazione Cooking Solution, rientra ufficialmente nel calendario della Giornata nazionale del Made in Italy. «Il cibo diventa linguaggio identitario e strumento di racconto del territorio – spiegano gli organizzatori – in un percorso che riconosce nei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) un patrimonio fondamentale da tutelare». L’evento gode di patrocini autorevoli, tra cui quello del Ministero dell’Agricoltura e dell’Università di Bari.

Confronto istituzionale e grandi ospiti

La giornata si aprirà con un momento di riflessione curato dalla giornalista Barbara Politi, focalizzato sulle potenzialità dei prodotti tipici come leva di sviluppo economico. È previsto inoltre un collegamento con la senatrice Anna Maria Fallucchi, firmataria del disegno di legge per la valorizzazione dei P.A.T., e un video-messaggio del Ministro Adolfo Urso. In questo contesto di alto profilo, l’istituto di Gallarate sarà l’unico rappresentante della Lombardia, portando il talento degli studenti varesini a confrontarsi con i colleghi di Puglia e Molise.

Il Falcone ambasciatore della cucina varesina

La partecipazione dei ragazzi gallaratesi conferma l’eccellenza formativa del “Falcone”, capace di proiettare i propri studenti su palcoscenici nazionali. La sfida sarà quella di dimostrare come la sensibilità gastronomica lombarda possa dialogare con ingredienti distanti, creando un ponte tra il Nord e il Sud del Paese attraverso il gusto. Al termine della giornata, la giuria valuterà le preparazioni degli undici istituti, premiando la capacità di esaltare la struttura e i profumi di materie prime che raccontano storie di terra e di antichi saperi.