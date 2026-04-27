Il fascino dei motori ‘80 e ‘90: grande successo per il moto raduno dei “Nostalgici”

Il rombo dei motori a due tempi e il fascino senza tempo delle “over” hanno invaso le strade della provincia per un tuffo nel passato su due ruote. Ieri, domenica 26 aprile, il Motoclub I Nostalgici ASD FMI ha dato vita a un raduno che ha saputo celebrare al meglio la storia del motociclismo degli anni ‘80 e ‘90, riportando in auge modelli iconici che hanno fatto sognare intere generazioni di centauri.

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Il ritrovo e la partenza da Varese

L’appuntamento è scattato alle ore 9:00 nel piazzale del centro commerciale Iper di viale Belforte a Varese, diventato per l’occasione un vero museo a cielo aperto. Un centinaio di appassionati si sono ritrovati per scambiarsi pareri tecnici e ammirare le mitiche 125 e le cilindrate superiori tirate a lucido. Tra i presenti, a rubare la scena e i sorrisi di molti, c’era anche Kira, il cagnolino in moto che è ormai diventato a tutti gli effetti la mascotte ufficiale del gruppo.

Un percorso tra le valli e i laghi

Una carovana di 80 moto si è messa in marcia per un itinerario di circa 100 chilometri totali, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi del territorio. Il serpentone colorato ha fatto tappa in Valganna, regalando uno spettacolo d’altri tempi ai passanti, per poi dirigersi verso la sponda varesina del Lago Maggiore. Il viaggio ha permesso ai partecipanti di testare ancora una volta l’affidabilità e il fascino di mezzi che, nonostante gli anni, non smettono di emozionare.

La festa ad Angera con musica e motori

La destinazione finale è stata Angera, dove presso il Bar Fornace è stato allestito un parcheggio riservato per l’esposizione dei mezzi. Qui, la passione per i motori si è fusa con la voglia di stare insieme durante il pranzo sociale, animato da un set di musica anni ‘80 e ‘90 curato da un DJ. Un momento di convivialità che ha chiuso in bellezza una giornata dedicata alla nostalgia positiva e alla cultura motociclistica.

Il ringraziamento del Motoclub

Il successo dell’evento ha confermato la solidità del legame tra i soci del sodalizio varesino. «Grazie mille di cuore – è il messaggio che arriva direttamente dal direttivo del Motoclub I Nostalgici ASD FMI – a tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questa domenica». La realtà, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana, continua così la sua opera di valorizzazione delle moto storiche, mantenendo viva una tradizione che in provincia di Varese vanta radici profondissime.