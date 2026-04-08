Il fascino delle “Granny Square” anni ’60 rivive a Capronno con Catia Lab

Laboratorio di uncinetto a Capronno con Catia Lab: protagoniste le 3D Daisy Granny tra creatività, recupero filati e idee per accessori unici fatti a mano

Il prossimo giovedì 16 aprile, lo spazio di Natura in Moto a Capronno di Angera si trasforma in un atelier creativo per un appuntamento dedicato alla tecnica che sta segnando le tendenze moda: la mattonella all’uncinetto. Un ritorno alle origini tra colori pop e recupero creativo, firmato Catia Lab.

Il Laboratorio: 3D Daisy Granny e il recupero dei filati

Protagonista assoluta sarà la 3D Daisy Granny, la celebre piastrella con la margherita a rilievo, icona degli anni ’60 e ’70. Non è solo un esercizio di manualità, ma un manifesto del recupero.

Creazione di prototipi unici: ogni partecipante darà vita al proprio prototipo utilizzando i propri avanzi di filato (cotone, lana, acrilico) e i propri uncinetti. Mescolando texture e colori diversi, ogni margherita prenderà un carattere irripetibile.

Durante la serata, Catia insegnerà alcune tecniche per unire le piastrelle, un passaggio fondamentale per trasformare i singoli moduli nella base di borse, cuscini o capi d’abbigliamento visionari.

Tre ore di concentrazione e chiacchiere per lasciarsi contaminare dalle idee degli altri attorno al tavolo e vedere il progetto prendere forma dal vivo, punto dopo punto.

Il laboratorio è adatto a chi conosce già i punti principali dell’uncinetto e ha voglia di sperimentare una lavorazione tridimensionale in compagnia.

Scopri il progetto “Serata tra amiche”

Se il laboratorio di Capronno è l’occasione per raggiungere Catia in una sede fissa, il suo format originale offre la possibilità opposta: un laboratorio itinerante e “senza mura” che può raggiungervi ovunque per eventi privati, colazioni creative o addii al nubilato.

Clicca qui per scoprire come nasce una “Serata tra amiche”

Dettagli e Prenotazioni

QUANDO: Giovedì 16 Aprile, ore 19:00 – 22:00

DOVE: Natura in Moto (Via Capronno, 30 – Angera VA)

QUOTA: € 30 (si utilizzeranno i propri avanzi e uncinetti)

SPECIAL GUEST: Se porti una “persona del cuore”, un regalo handmade di Catia Lab vi aspetta.

Riserva il tuo posto!

Contatti

@: catia_lab@yahoo.com

Info e prenotazioni: 352 0716845

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