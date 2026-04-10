Il fast food dona 200 pasti a La Mensa del Padre Nostro

Torna per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra il punto vendita McDonald’s di viale Borri e La Mensa del Padre Nostro OdV: da martedì 7 aprile e fino al prossimo 26 maggio, per otto settimane, il ristorante fast food castellanzese donerà ogni settimana 25 pasti completi ai volontari dell’organizzazione, che li distribuiranno alle famiglie in difficoltà seguite sul territorio.

L’iniziativa, avviata nel 2024, conferma e consolida il legame tra la realtà commerciale e il tessuto solidale della città. Al termine delle otto settimane, il totale dei pasti donati raggiungerà quota 200. Ogni settimana, i volontari della Mensa del Padre Nostro ritireranno presso il ristorante di viale Borri 10 menù dedicati ai bambini e 15 menù per adulti. I menù per i più piccoli comprendono un hamburger o cinque

McNuggets, patatine fritte, acqua minerale, una mela e un gioco; quelli per gli adulti un doppio cheeseburger o un McChicken, acqua minerale e frutta. Complessivamente, ogni settimana vengono distribuiti 25 bottigliette d’acqua minerale e 25 mele, a completare un’offerta nutrizionalmente bilanciata anche nel formato solidale.

«Quando nel 2024 ci è stata proposta dall’amministrazione comunale questa collaborazione con il Mc Donald’s di Castellanza, l’abbiamo accolta con entusiasmo -sottolinea Adriano Broglia, president della Mensa del Padre Nostro- perché risponde in modo concreto a un bisogno reale che vediamo ogni giorno. Il fatto che oggi si rinnovi ci dà una grande soddisfazione: per le famiglie che seguiamo, ricevere un pasto caldo e complete, con un pensiero anche per i bambini, ha un valore che va ben oltre il dato nutrizionale».

La Mensa del Padre Nostro OdV, fondata nel 2008, opera da 18 anni a sostegno delle famiglie castellanzesi in stato di bisogno, garantendo una distribuzione continuativa di beni alimentari e di prima necessità. La collaborazione con McDonald’s si inserisce in questo solco, portando un contributo concreto e regolare durante le settimane di attività previste.