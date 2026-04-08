Varese News

Varese Laghi

Il Frattini sul tetto della Lombardia: doppietta storica ai campionati di storia dell’arte

Il liceo artistico varesino conquista primo e secondo posto alle selezioni di Milano e vola alle finali nazionali di Roma previste per l’8 maggio

generica

Il Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese ha sbaragliato la concorrenza alle selezioni regionali dei Campionati di Storia dell’Arte (ex Olimpiadi), che si sono svolte a Milano venerdì 27 febbraio nella sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, conquistando i due gradini più alti del podio.

La competizione è promossa da ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte), ed è inserita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze. Un risultato straordinario che proietta l’istituto varesino verso le finali nazionali che si terranno a Roma l’8 maggio. Primo posto per la squadra composta da Mangano Carlotta, Segato Giorgia, De Facci Frida, seconde classificate Teri Alice, Meijers Stella, Zanin Alice. Tema della competizione di quest’anno è  Rottura e innovazione, le Avanguardie artistiche del primo Novecento.

“E’ una grande soddisfazione vedere ancora una volta la nostra scuola classificarsi al primo posto in una competizione così prestigiosa. Complimenti alle ragazze che si sono dedicate all’iniziativa con impegno e passione. Un ringraziamento particolare alla nostra Dirigente, professoressa Anna Maria Bruno, che ha promosso e sostenuto la realizzazione di questo progetto innovativo ” commenta la professoressa Luisa Mazzucchelli che ha preparato le ragazze insieme alla professoressa Pamela Stroppa. 

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.