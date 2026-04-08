Il Frattini sul tetto della Lombardia: doppietta storica ai campionati di storia dell’arte

Il Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese ha sbaragliato la concorrenza alle selezioni regionali dei Campionati di Storia dell’Arte (ex Olimpiadi), che si sono svolte a Milano venerdì 27 febbraio nella sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, conquistando i due gradini più alti del podio.

La competizione è promossa da ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte), ed è inserita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze. Un risultato straordinario che proietta l’istituto varesino verso le finali nazionali che si terranno a Roma l’8 maggio. Primo posto per la squadra composta da Mangano Carlotta, Segato Giorgia, De Facci Frida, seconde classificate Teri Alice, Meijers Stella, Zanin Alice. Tema della competizione di quest’anno è Rottura e innovazione, le Avanguardie artistiche del primo Novecento.

“E’ una grande soddisfazione vedere ancora una volta la nostra scuola classificarsi al primo posto in una competizione così prestigiosa. Complimenti alle ragazze che si sono dedicate all’iniziativa con impegno e passione. Un ringraziamento particolare alla nostra Dirigente, professoressa Anna Maria Bruno, che ha promosso e sostenuto la realizzazione di questo progetto innovativo ” commenta la professoressa Luisa Mazzucchelli che ha preparato le ragazze insieme alla professoressa Pamela Stroppa.