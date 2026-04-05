“Il fuoco dietro casa, ma con i Vigili del Fuoco vicino non ho mai avuto paura”

Eliana racconta di aver visto le fiamme a pochi metri da casa sua. «Ieri sera c’era il fuoco proprio dietro casa. Ma loro hanno protetto tutto benissimo. A loro bisogna fare i complimenti, davvero, se lo meritano». La sua casa, all’imbocco del sentiero che collega Monteggia a Vararo, oggi è diventata la base operativa dei soccorsi, dei Vigili del Fuoco e dei volontari che dal pomeriggio di ieri (4 aprile) si muovono per spegnere le fiamme. È a loro che Eliana, 80 anni tra pochi giorni, continua a dire grazie. «Ieri sera c’era il fuoco proprio dietro casa – racconta –. Proprio dietro lì, al muretto ma loro hjanno protetto tutto benissimo. A loro bisogna fare i complimenti, davvero, se lo meritano». Le fiamme erano ben visibili, «fuori dal muro», ma la presenza delle squadre operative non le ha fatto perdere la calma: «Quando ci sono loro io non mi preoccupo mai».

Galleria fotografica Le squadre di soccorso in azione a Laveno per spegnere l’incendio 4 di 11

Nel corso della notte e nelle ore successive, la sua abitazione è diventata un punto di riferimento logistico per i soccorritori. Una situazione che Eliana ha vissuto con familiarità: «Sono abituata, abbiamo fatto parte della squadra antincendio di Laveno per tanti anni».

Non è la prima volta che la zona viene colpita da un incendio. «Ricordo un episodio simile circa quarant’anni fa – spiega –. Ma non c’erano né elicotteri né canadair, si faceva tutto a mano. Come hanno fatto anche stanotte: un lavorone». Oggi la situazione è sotto controllo, mentre resta il segno di una notte intensa e il riconoscimento per chi ha operato senza sosta. «Quello che fanno non è solo un lavoro. Chi lo fa, lo fa perché lo sente davvero».