Il Fuorisalone entra a Palazzo Lombardia: inaugurata l’installazione “Oasi Life Experience”

Il cuore amministrativo della Regione si trasforma in una vetrina internazionale del design. In occasione della Design Week 2026, il presidente Attilio Fontana ha inaugurato ufficialmente in piazza Città di Lombardia lo spazio espositivo “Oasi Life Experience”, un Loft contemporaneo che accoglie i visitatori del Fuorisalone tra installazioni artistiche e artigianato d’eccellenza.

L’allestimento, visitabile gratuitamente fino a domenica 26 aprile, ruota attorno all’equilibrio tra elementi opposti: l’acqua, rappresentata da una vasca idromassaggio e arredi trasparenti in plexiglass azzurro, e il fuoco, evocato dalle tonalità corallo dei mobili firmati Riva 1920. Al centro, un’area conviviale pensata come il “cuore” di una casa, che ospiterà talk e incontri per tutta la settimana.

Eccellenza e territorio: le voci della Giunta

«Vogliamo rendere Palazzo Lombardia uno spazio sempre più aperto, capace di raccontare il meglio del nostro territorio», ha dichiarato il presidente Fontana. «Il design e l’innovazione sono parte della nostra identità e qui trovano la loro massima espressione».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e Moda, Debora Massari, che ha sottolineato come la Design Week trasformi la Lombardia in una «destinazione globale capace di attrarre visitatori di qualità». Per l’assessore all’Università Alessandro Fermi, la piazza è oggi un laboratorio dove ricerca e impresa si incontrano, mentre l’assessore agli Enti Locali Massimo Sertori ha rimarcato l’opportunità di sviluppo per tutte le realtà locali lombarde. Il sottosegretario allo Sport e Giovani, Federica Picchi, ha infine evidenziato il sostegno regionale al talento creativo delle nuove leve.

Cosa vedere in piazza: da Munari al pop delle fate

Il percorso espositivo si estende a tutta la piazza con diverse installazioni:

Le “Bolle” di Cantù: due strutture trasparenti ospitano pezzi iconici degli anni ’50, ’60 e ’70 firmati da Bruno Munari, in collaborazione con Cantù Città del Mobile.

Arte e Rinascita: l’opera monumentale di Elend Zyma, un totem realizzato su lenzuola carcerarie, simbolo di trasformazione sociale attraverso l’arte.

Giardino Cromatico: un’installazione in legno di Sherwin-Williams dove ogni petalo interpreta le tonalità Pantone.

Mostre collaterali: Proseguono “La bellezza oltre lo specchio” di Antonio Schiavano (fino al 25 aprile) e “Home Fairy Home” nello spazio IsolaSet (fino all’8 maggio), che reinterpreta il design domestico in chiave pop.

Belvedere aperto al 39° piano

Il momento più atteso per i cittadini sarà il fine settimana del 25 e 26 aprile. Dalle ore 10:00 alle 18:00, il Belvedere del 39° piano aprirà le porte al pubblico (previa prenotazione online). I visitatori potranno godere di una vista panoramica mozzafiato su Milano da 161 metri d’altezza.

INFO UTILI:

Dove: Piazza Città di Lombardia, Milano.

Quando: Fino a domenica 26 aprile.

Belvedere: Accesso gratuito 25-26 aprile (prenotazione obbligatoria sul sito di Regione Lombardia).