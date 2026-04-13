Il futuro del vino lombardo è giovane: sono oltre 200 le aziende under 35

Sono oltre 200 le aziende vitivinicole guidate da giovani under 35 in Lombardia. Un dato che racconta un settore dinamico e in crescita, protagonista anche al Vinitaly di Verona dove i giovani della Coldiretti hanno lanciato un messaggio chiaro: “Make wine, not war”.

L’iniziativa si è svolta negli spazi di Casa Coldiretti, dove i ragazzi hanno dato vita a un flash mob per richiamare l’attenzione sul valore della pace e sul ruolo dell’agricoltura nella società contemporanea.

Giovani e vino in Lombardia

Secondo un’elaborazione della Coldiretti regionale su dati del Registro imprese, sono più di 200 le realtà vitivinicole lombarde gestite da under 35. A queste si aggiungono molti giovani impegnati nelle aziende di famiglia, tra vigneti e cantine.

Un segnale importante per il settore, che vede nelle nuove generazioni un motore di innovazione e continuità.

“Make wine, not war”

Durante il Vinitaly, i giovani agricoltori hanno esposto cartelli e distribuito spillette con il messaggio “Make wine, not war”, coinvolgendo visitatori e operatori.

«Per la cultura che rappresenta, l’Italia può essere promotrice di un messaggio di pace» sottolinea Coldiretti, evidenziando il valore della fratellanza e della condivisione legato al mondo agricolo.

Cibo e sicurezza

L’iniziativa è stata anche l’occasione per ribadire una posizione sul tema delle politiche europee: la sicurezza passa anche dalla produzione alimentare.

«Si stanno spendendo risorse ingenti per gli armamenti, mentre si mette a rischio la sicurezza alimentare. Ma senza cibo non c’è sicurezza» è il messaggio lanciato dall’organizzazione.

Il confronto con l’Europa

Al flash mob ha partecipato anche il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, che ha preso parte a un incontro con il presidente Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Sul tavolo diversi temi strategici per il futuro del settore: dalla revisione della direttiva nitrati all’uso del digestato come alternativa ai fertilizzanti chimici, fino all’etichettatura d’origine obbligatoria e alla nuova Politica agricola comune.

Un confronto che ha confermato la centralità dell’agricoltura nelle sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, con i giovani sempre più protagonisti.