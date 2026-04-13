Il futuro del vino lombardo è giovane: sono oltre 200 le aziende under 35
Al Vinitaly di Verona i giovani della Coldiretti lanciano un messaggio di pace e valorizzano il ruolo delle nuove generazioni nel settore vitivinicolo
Sono oltre 200 le aziende vitivinicole guidate da giovani under 35 in Lombardia. Un dato che racconta un settore dinamico e in crescita, protagonista anche al Vinitaly di Verona dove i giovani della Coldiretti hanno lanciato un messaggio chiaro: “Make wine, not war”.
L’iniziativa si è svolta negli spazi di Casa Coldiretti, dove i ragazzi hanno dato vita a un flash mob per richiamare l’attenzione sul valore della pace e sul ruolo dell’agricoltura nella società contemporanea.
Giovani e vino in Lombardia
Secondo un’elaborazione della Coldiretti regionale su dati del Registro imprese, sono più di 200 le realtà vitivinicole lombarde gestite da under 35. A queste si aggiungono molti giovani impegnati nelle aziende di famiglia, tra vigneti e cantine.
Un segnale importante per il settore, che vede nelle nuove generazioni un motore di innovazione e continuità.
“Make wine, not war”
Durante il Vinitaly, i giovani agricoltori hanno esposto cartelli e distribuito spillette con il messaggio “Make wine, not war”, coinvolgendo visitatori e operatori.
«Per la cultura che rappresenta, l’Italia può essere promotrice di un messaggio di pace» sottolinea Coldiretti, evidenziando il valore della fratellanza e della condivisione legato al mondo agricolo.
Cibo e sicurezza
L’iniziativa è stata anche l’occasione per ribadire una posizione sul tema delle politiche europee: la sicurezza passa anche dalla produzione alimentare.
«Si stanno spendendo risorse ingenti per gli armamenti, mentre si mette a rischio la sicurezza alimentare. Ma senza cibo non c’è sicurezza» è il messaggio lanciato dall’organizzazione.
Il confronto con l’Europa
Al flash mob ha partecipato anche il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen, che ha preso parte a un incontro con il presidente Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.
Sul tavolo diversi temi strategici per il futuro del settore: dalla revisione della direttiva nitrati all’uso del digestato come alternativa ai fertilizzanti chimici, fino all’etichettatura d’origine obbligatoria e alla nuova Politica agricola comune.
Un confronto che ha confermato la centralità dell’agricoltura nelle sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, con i giovani sempre più protagonisti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.