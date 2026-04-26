Il futuro di Albizzate in Coinger: anche la minoranza ne discute in una serata aperta ai cittadini
Il gruppo di minoranza Noi Insieme ha convocato per lunedì 27 aprile, alle ore 21, una riunione pubblica dopo l'assemblea della scorsa settimana
La questione Coinger ad Albizzate non si chiude con l’assemblea cittadina che si è svolta la scorsa settimana. Il gruppo di minoranza Noi Insieme ha convocato per lunedì 27 aprile, alle ore 21, una riunione aperta alla cittadinanza nella Sala Reni del Municipio di Albizzate.
L’obiettivo è duplice: approfondire il nodo — ancora irrisolto — sul futuro della partecipazione del Comune al consorzio di gestione dei rifiuti, e definire la posizione che il gruppo porterà in aula al prossimo consiglio comunale.
Nel corso dell’incontro, i consiglieri di minoranza riferiranno anche sugli sviluppi emersi nella recente riunione dei capigruppo, primo momento formale di confronto tra le forze politiche sul tema.
La riunione è a porte aperte: tutti gli albizzatesi che vogliono capire cosa potrebbe cambiare nella raccolta dei rifiuti — e nelle tasche dei contribuenti con l’eventuale passaggio alla Tarip — sono invitati a partecipare.
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