Il Gadda Rosselli di Gallarate raccontato dagli studenti: “Tanti percorsi e un’anima internazionale”
Ospiti di “Che scuola fai?", Virginia Montorfano, Desirée Mancuso, Alessandro Roccoletti e Anna Franchini hanno raccontato l'esperienza che stanno vivendo ricca di opportunità ma anche allegria e amicizia
La puntata di “Che scuola fai?” di mercoledì 8 aprile ha visto ospiti i rappresentanti degli studenti dell’Itell Gadda Rosselli di Gallarate: Virginia Montorfano, Desirée Mancuso, Alessandro Roccoletti e Anna Franchini.
Nel corso della trasmissione è emersa l’ampia offerta formativa della scuola: accanto al percorso tecnico economico con indirizzi come amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing e sistemi informativi aziendali, trovano spazio anche il turismo e i licei, dal linguistico alle scienze umane. Un ventaglio di opportunità che, come raccontano gli studenti, si distingue per l’attenzione all’internazionalizzazione, con progetti Erasmus, scambi e percorsi che portano i ragazzi anche fuori dall’Europa.
Tra i racconti più significativi, anche quello dell’ex più “celebre” secondo gli studenti: Roberto Biba, ricordato come rappresentante d’istituto capace di lasciare il segno, soprattutto per un finale di anno scolastico diventato ormai quasi leggendario, con una sfilata festosa che ha coinvolto centinaia di studenti.
Non sono mancati momenti più leggeri e goliardici, tra aneddoti di vita scolastica e ironie condivise, segno di un ambiente vissuto con partecipazione e senso di appartenenza.
Ma il Gadda Rosselli è anche una scuola che guarda all’Europa: il 9 maggio, giornata simbolo dell’Unione Europea, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti. Gli studenti organizzano dibattiti, incontri e momenti di confronto su temi europei, coinvolgendo anche altre scuole e il territorio, in un’esperienza che unisce formazione, cittadinanza attiva e consapevolezza politica.
Un racconto corale che restituisce l’immagine di una scuola dinamica, capace di evolversi e di offrire ai ragazzi strumenti concreti per costruire il proprio futuro.
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