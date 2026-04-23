Il giovedì su Radio Materia dalla Varese School Cup ad un viaggio in Vespa

Il giovedì di Radio Materia vi propone quattro appuntamenti in diretta da non perdere, a partire dalle 14 con Luci a Masnago fino alle 21 con Fuori Frequenza. Ecco il programma di oggi.

14,00 Luci a Masnago

La nuova puntata della trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese con il trio Franzetti-Brezzi-Bettoni oggi ospita Raffaella Demattè. Parleremo del ko con Cantù, della prossima decisiva sfida per i playoff e della crescita di Varese School Cup.

16,30 Soci All Time

Oggi parleremo di microcredito con l’associazione Micro Sol di Besnate. In studio con noi ci sarà Stefano Mastrogiacomi.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Avremo in studio Eleonora Montagnana, una giovane e bravissima violinista che è in procinto di partire con la sua Vespa per un tour di 500 km che partirà il 24 da Busto Arsizio per concludersi il 26 aprile a Trieste. Tre giorni on the road per celebrare gli 80 anni della mitica Vespa.

21,00 Fuori Frequenza

Dalle cover all’identità: il viaggio di Simona Mezzanotte a Fuori Frequenza. Una voce che ha saputo farsi strada partendo dai grandi tributi rock fino ad arrivare alla necessità di raccontare la propria anima. Accompagnata dall’etichetta Square Label, Simona torna a raccontarsi dopo l’esordio con “Eccezioni Rare” e il suo nuovo inedito “I Libri del Dolore”, un brano nato da collaborazioni d’eccellenza che segna un passo decisivo nel suo percorso artistico.