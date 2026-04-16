Il giullare ribelle rivive in una serata a Materia: l’omaggio di Matthias Martelli al grande Dario Fo

La crisi come insegnamento. La passione, che insieme alla sorella “determinazione” è viatico per riuscire ciascuno nei propri intenti così da realizzare i progetti del cuore. È un fiume in piena Matthias Martelli che racconta il “giullare ribelle”, (che ha un solido legame con la provincia di Varese) attraverso il suo libro Vita apocrifa di Dario Fo. Dall’infanzia sul Lago Maggiore al Nobel, dal teatro popolare alla lotta civile accanto a Franca Rame. Un racconto appassionato per riaccendere la voce libera, ironica e sovversiva di uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Sarà a Materia spazio libero per una serata imperdibile giovedì 23 aprile alle 21. Ha risposto alle domande di Varesenews.

Nel suo libro Vita apocrifa di Dario Fo, perché ha scelto proprio la chiave “apocrifa” per raccontarlo?

«Ho scelto la chiave apocrifa perché io non faccio parte della sua famiglia teatrale. Non appartengo alla sua epoca né alla sua storia ufficiale: sono nato sessant’anni dopo di lui. Sono arrivato dopo, come tanti altri, raccogliendo la sua eredità artistica e cercando di portare avanti quel tipo di teatro giullaresco, fisico, comico, mimico. “Apocrifo” significa proprio questo: non ho lavorato con Dario Fo, non ho fatto parte dei suoi spettacoli, ma porto avanti quella fiaccola, non solo riproponendo Mistero Buffo, ma continuando quella tradizione teatrale che lui ha riscoperto e rilanciato».

Il vostro rapporto nasce da una mail inviata quando era ancora studente: quanto ha contato quella scelta “istintiva” nel suo percorso?

«Ha contato tantissimo. Scrivere a Dario Fo da studente è stato un atto di fiducia nella propria passione, quasi una scommessa impossibile. Il fatto che lui mi abbia risposto, addirittura telefonandomi, mi ha cambiato la vita artistica e umana. È stato come dire: può succedere qualsiasi cosa. Da lì mi porto dietro un insegnamento fondamentale: provarci sempre. Nel peggiore dei casi non succede nulla, nel migliore può accadere qualcosa di straordinario. E, come mi ha insegnato lui, anche la crisi è uno strumento di crescita incredibile».

Che ritratto emerge di Dario Fo, al di là del personaggio pubblico e del Premio Nobel?

«Emerge un uomo con una fortissima “attitude”, come la definisce suo figlio Jacopo: non solo coraggio, ma una vera struttura morale. Dario Fo ha affrontato momenti durissimi, ma aveva idee e principi talmente radicati da guidarlo senza esitazioni. Ha denunciato il potere e le sue ipocrisie facendo ridere, senza mai essere serioso. Era un artista completo: attore, autore, pittore, capace di unire comicità, satira e poesia. Un uomo coerente che ha sempre agito secondo ciò in cui credeva».

Lei porta in scena Mistero Buffo: quanto è attuale oggi quel linguaggio teatrale così fisico e popolare?

«È attualissimo. Viviamo in un’epoca in cui abbiamo immagini di tutto, non dobbiamo più immaginare nulla. Il teatro di Mistero Buffo, invece, toglie tutto e chiede allo spettatore di immaginare. C’è un aneddoto raccontato da Jacopo Fo: una spettatrice, dopo lo spettacolo, disse di aver visto un bellissimo mantello indossato da Bonifacio VIII, che in realtà non esisteva. Era tutto mimato. Ecco, oggi un teatro che stimola l’immaginazione è forse ancora più potente».

Nel libro torna spesso il tema dell’impegno civile: quanto è attuale oggi la lezione di Fo?

«È attualissima. Dario Fo e Franca Rame – perché senza Franca non si può capire Dario – hanno unito arte e impegno civile in modo totale: dalle lotte per i lavoratori all’ambientalismo, dalla denuncia sociale alla partecipazione politica. Questo insegnamento vale ancora oggi: è l’impegno civile, di artisti e cittadini, a far evolvere la democrazia. Anche quando sembra inutile, è proprio la partecipazione che permette di incidere davvero».

La sua esperienza racconta anche una storia di determinazione: cosa direbbe oggi a un giovane che vuole fare teatro (o seguire una passione)?

«La determinazione è centrale. Io non avevo conoscenze o appoggi: quello che ho fatto nasce da passione e impegno. Direi a un giovane di individuare la propria passione, qualunque essa sia, non solo artistica. Può essere artigianale, scientifica, agricola. Una volta trovata, bisogna perseguirla con determinazione. La sfiducia distrugge tutto, mentre la fiducia – che è parte della determinazione – porta sempre frutti. È questo che ti permette di realizzarti e, almeno in certi momenti, di essere felice».

Quali insegnamenti le ha lasciato Dario Fo?

«Il primo è quello di credere nella propria passione: da quella famosa mail ho capito che possono accadere cose incredibili. Ma soprattutto mi ha insegnato il valore della crisi. Mi disse che i momenti più importanti della sua vita erano stati proprio le crisi: dall’università al teatro, fino alle esperienze collettive come la Comune. Lui e Franca hanno sempre trasformato le crisi in occasioni per creare qualcosa di nuovo. Ecco, la crisi non è un punto di arrivo, ma un trampolino. Quando lo capisci, anche nei momenti difficili può scattare qualcosa che cambia davvero la tua vita».

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